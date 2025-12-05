目眩がして横になっていたら、愛犬ペキプーさんが…。思わずキュンとしてしまうこと間違いなしの思いやりに溢れたまさかの行動は、記事執筆時点で5.8万回を超えて表示されており、多くの人々を感動させることとなったのでした。

目眩がして横になっていたら、犬が…

Xアカウント『@inu_keanu08』に投稿されたのは、ペキプー「キアヌ」ちゃんのお姿。

飼い主さんが体調不良を感じ、目眩に耐えられず横になっているとキアヌちゃんが来てくれたのだそう。

思わずキュンとしてしまう『まさかの行動』に反響

様子を伺うかのように横になる飼い主さんの目の前に座っていたというキアヌちゃん。

その足元には…お裾分けのために運ばれてきた『一粒のごはん（フード）』があったといいます。

『げんきだして』と言うかのように、フードを置いて見つめてくれるキアヌちゃんのお姿はあまりにも愛おしいものだったのだとか。

いつも飼い主さんに『お裾分け』をしてくれるというキアヌちゃん、その愛情に溢れた行動、愛くるしいお姿は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「優しい子ですね」「優しい」「かわいすぎる」「ごはん持ってきてくれるなんて優しい」「最高の投稿ですね」などのコメントが寄せられています。

姉ペキプー＆弟猫の日常が大人気

2021年11月8日生まれのキアヌちゃんは、とっても表情豊かでお茶目な女の子。弟猫ミヌエットの「ミラ」くんの存在もあり、『困り顔姉弟』 として仲良く過ごされているといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと暮らすキアヌちゃんとミラくんのお姿は、日々多くの人々に癒しを発信し続けています。

