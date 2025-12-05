全国味噌鑑評会 6銘柄に農林水産大臣賞 出品総数は287品に

中央味噌研究所が主催し、農林水産省と全国味噌工業協同組合連合会が後援する「第66回全国味噌鑑評会」の表彰式が11月20日に都内で開かれ、農林水産大臣賞6銘柄などの受賞者・受賞銘柄が公表された。20日、21日には都内で公開展示も行われた。

全国味噌鑑評会は、みその品質向上を目指し、技術の研鑽（けんさん）を図ることを目的に開かれている。今回の出品総数は287品（前回303品）。審査の結果、農林水産大臣賞6銘柄、農林水産省大臣官房長賞15銘柄、全国味噌工業協同組合連合会会長賞20銘柄、中央味噌研究所理事長賞20銘柄、全国味噌鑑評会審査長賞19銘柄が決まった。

農林水産大臣賞と農林水産省大臣官房長賞の受賞銘柄は次の通り。

〔農林水産大臣賞〕大阪・村田味噌「むらた蔵 白みそ」▽長野・マルコメ「米こうじみそ」▽新潟・渋谷商店「越のかぎろひ」▽北海道・岩田醸造「紅一点 石狩 こし」▽新潟・越後一「匠の味 赤みそ」▽愛知・盛田「名古屋八丁みそ」

〔農林水産省大臣官房長賞〕東京・日出味噌醸造元「金紋 江戸甘味噌」▽宮城・今野醸造「学びの品 甘味噌タイプ」▽富山・日本海味噌醤油「雪ちゃん甘口こうじみそ」▽長野・山高味噌「山高 伝匠 かがやき」▽長野・竹屋「竹伝 麹みそ」▽長野・ひかり味噌「特撰信州こうじみそ」▽新潟・山粼醸造「越後獅子」▽新潟・杉田味噌醸造場「雪の花みそ 淡麗」▽新潟・あおき味噌「特別吟醸づくり 深雪みそ」▽長野・丸世醸造場「マルセ御天領 こし」▽新潟・丸久味噌「一途」▽新潟・奈良橋醸造「久二越後の恵み」▽愛知・ナカモ「名古屋味噌」▽大分・大分みそ協業組合「フンドーキン 九州の麦みそ」▽長崎・長工醤油味噌協同組合「チョーコー長崎みそ」