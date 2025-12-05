野宮真貴が、デビュー45周年前夜祭およびバースデーライブツアーを2026年3月にビルボードライブ東京、大阪にて開催する。

（関連：野宮真貴、さらなる進化を予感させた40周年記念ライブ オルタナティブポップスの女王として放つ華やかな存在感）

本ツアーは、野宮が一度はやってみたかったという“女性だけのバンド”で開催。バンドマスターにはBuffalo Daughterの大野由美子（Ba）を起用し、吉村由加（Dr）、武田理沙（Key）、田渕ひさ子（Gt／ex.NUMBER GIRL）が参加する。

また、ゲストには野宮がこのライブに是非参加して欲しかったという小泉今日子を迎える。2人は同じレコード会社から80年代にデビューし、のちに小西康陽や川勝正幸のプロデュースにより音楽を作ってきたという共通点を持っている。

もう一人のゲストは、野宮からのラブコールに応えてくれたYOU。現在は女優／タレントとして活動しているが、1988年にFAIRCHILDにボーカルとして参加。当時ポータブル・ロック在籍中の野宮とYOUは同じテクノポップというフィールドで活動し、ライブでの共演など交流があった。

ツアータイトルの『女は女である。』は、ジャン・リュック・ゴダールの映画のタイトル。野宮が敬愛するアンナ・カリーナが演じた同映画の主人公の、“何ものにもとらわれず自由奔放に人生を生きる女性像”に、野宮、小泉、YOU、そしてこのバンドのイメージを重ね合わせたタイトルとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）