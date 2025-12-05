将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が５日、大阪・高槻市の関西将棋会館で棋士編入試験に向けた取材会に臨み、“２度目の正直”で女性初の棋士となる目標への意気込みを語った。

１０月６日の第６７期王位戦予選（７組３回戦）で浦野真彦八段に２４０手で勝利して、棋士編入試験の受験資格を取得した。当日は「前向きに検討したい」と話したものの、受験するかどうかの決断は保留した。「相談したのは主人一人。『好きなようにやったらいいよ』と言ってくれた」と夫・健太さんの後押しが決め手になったようだ。

棋士編入試験を受験するのは２２年以来、自身２度目。前回はストレートの３連敗を喫して終戦となり「私自身、本当に“最後の挑戦”といったところでしたので、たぶん（再受験を）今後考えることはないのかな」と話していた。ところが「結婚して出産していく課程の中で、自分自身の心境が変化しました。（当時は）本当に正直そう思っていたんですけど、自分が変わるとは思っていなかった」と明かした。

やはり昨年１２月に出産し、子育てをした経験が、自身への変化をもたらした。我が子を「守るべき存在」と話し「将棋に向かう時間は極端に減ってはいるんですが、モチベーションとしては、子供が生まれたことでかなり充実しているところはあります」と精神面での充実ぶりを強調。「日に日に、寝たきりだったのがハイハイして言葉を発するようになり、２、３日家を空けただけで口数が増えていたりだとか。ここまで成長が早いのに、自分自身は止まったままというのも、ちょっとどうなのかなと」。我が子に気づかされ、教えられたこともあったようだ。

試験は来年１月から１か月に１対局ずつ行われ、五番勝負で３勝すれば晴れて棋士となる。試験官（対局相手）は新四段５人で、そのうちの一人、山下数毅四段には今年１度、研究会で対局して敗れている。それだけに、リベンジといきたいところだ。