女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが5日までに更新され、英国出身の俳優・トミー・バストウ（34）の体験談が明かされた。

同番組は「郄石あかりさんとトミー・バストウさんが出演した『#歴史探偵』がNHK ONEで配信中」「小泉八雲とセツの生い立ちから、#吉沢亮 さん演じる錦織友一のモデル、西田千太郎との関係性まで徹底調査！」とコメント。

さらに、同局の教養番組「歴史探偵」に郄石とトミー・バストウがゲスト出演した際の動画を公開。国内外から募ったオーディションを勝ち抜き、同作でヘブン役を演じているトミー・バストウは「撮影する前にハーン(ヘブン)のオーディションを受けたあと、ハーンのお墓に行きました。ハーンさんを演じさせてほしいと頼みました、(ハーンの墓で)蚊に刺されました」と振り返り、「数日後ハーンさんの本を読んだ。『私は亡くなるときは蚊になりたい、墓に訪ねる友達を刺したい』と(書いてあった)。本当です、本当のお話」と明かした。

この投稿にフォロワーらからは「ええっっ！！すご！」「ご縁、スバラシイ」「ハーンさんから“トミーさん、よろしく頼む”ということだったのかな」「トミーさんは、八雲さんに選ばれた人ですね」「蚊のお話しすごい」「最後のハーンさんのエピソードの衝撃たるや」などの声が寄せられている。