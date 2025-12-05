「ボクシング・ＷＢＡ世界ライトフライ級、ＷＢＯ同級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）

ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝が５日、東京・新宿区のジムで練習を公開。ＷＢＯ同級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝との初防衛＆王座統一戦で、４回ＫＯ勝利を宣言した。

シャドー、ミット打ちで軽快かつ力強い動きを披露した高見。「もうひとつベルトを取りにいける。さらに気合が入る。やりにくい展開であっても、最後は自分が仕留める。相手の気持ちを折りたい」と、軽快かつ力強く意気込んだ。

サンティアゴは今年３月に同ジムの岩田翔吉からベルトを奪取。足を使った的を絞らせない内容だった。高見は岩田、メキシコ選手を相手にスパーリングを重ねており、足を使った相手の特色を研究している。

高見は「足を使って動く相手を、足で対応したい。長いラウンドにいきそうだけど、（ＫＯの）願望は４回。自分ならいい一発を入れられるんじゃないか。自分に期待しています」と言い切った。そして「右でも左でもボディーが入りそう。そこから展開したい」とプランを明かした。

幼なじみで同門の那須川天心は１１月２４日に世界初挑戦となる井上拓真とのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦に判定で敗れた。今試合は岩田のリベンジに加え、天心戦から帝拳ジムを盛り上げる思いも抱く。

天心戦の試合内容に関してネット上でさまざまな意見が寄せられたのを目にした高見。「（天心が）負けてしまいショックだったが、自分がいい方向に持っていければ」誓った上で「自分がしっかりプランＢ、Ｃまで見せてアピールしたい」と、意気込んだ。

岩田戦では足を使ったサンティアゴは、好戦的な面も持ち合わせる。高見は「前に来てくれたりもすると思う。自分はどの展開、スタイルで来ても対処できるように練習してきたので、心配は全くない。来てくれたら、むしろありがとうって感じ。プランＢ、Ｃを出せる」と不敵に笑った。

岩田戦のようなボクシングなら、サンティアゴに対し「プランＡのまま終われる」と高見。ボディーを突破口にした４回ＫＯ劇。岩田、天心、帝拳ジムを背負い、若き統一王者になるつもりだ。