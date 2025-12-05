元NHK中川安奈アナ、ピンクミニスカゴルフウェア姿に絶賛の声「脚が長い」「着こなし素敵」
【モデルプレス＝2025/12/05】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が12月4日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開した。
【写真】32歳元NHKアナ「脚が長い」超ミニスカゴルフウェア姿
中川アナは「第6回スポーツチャリティ トラジマスターズ2026 リポーター、そして表彰式の司会を上重さんと務めさせていただきました」と報告。パステルピンクのトップスにアウターを羽織り、蛍光ピンクのミニスカートと黒のハイソックスを合わせた美しい脚が際立つゴルフウェア姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「着こなし素敵」「すごく似合ってる」「可愛すぎます」「脚が長い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
