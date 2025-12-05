＝LOVE大谷映美里、ロングブーツ×ミニスカ紅葉コーデに「スタイル抜群」「絶対マネしたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/05】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が12月4日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ私服ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「絶対マネしたい」ロングブーツ×ミニスカ紅葉コーデ
大谷は「紅葉終わっちゃった…けど、紅葉見に行くコーデしたよ！」とコメントし、私服ショットを公開。前面に大きなリボンがあしらわれたフード付きニットに、チェック柄のスカート、ロングソックスとブーツを合わせ、脚線美が映えるコーディネートを披露した。
この投稿には「脚長すぎる」「秋コーデ可愛い」「スタイル抜群」「全身バランス神」「透明感がすごい」「憧れる」「絶対マネしたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
