良原安美アナ、TBS退社を発表「新たな挑戦に向けた前向きな決断です」

TBSの良原安美アナ（30歳）が12月5日、自身のInstagramを更新。2026年1月にTBSを退社すると発表した。



良原アナはこの日、「みなさまにご報告です。年内のオンエアをもって全ての番組を卒業し、2026年1月、TBSテレビを退社します」と退社を報告。その理由について「自らのキャリアと向き合い、新たな挑戦に向けた前向きな決断です」とつづる。



そして「大学生の頃、用事もないのに赤坂駅で降りて、赤坂サカスから大きな社屋を見上げては、TBSで働くことを夢見ていました。アナウンサーを目指すきっかけをくれたTBSで育てていただき、本当に幸せな8年間でした」「たくさんの思い出があります。ひとりでは何もできないことを教えてもらいました。多くの素晴らしい出会いがありました。つよく、頑丈に育ててもらいました。これまでもこれからも、大好きな場所です」と振り返り、「残りの期間、感謝の気持ちを噛み締めながら業務に努めたいと思います。最後まで、そして、これからも宜しくお願いいたします」とつづった。



良原アナは立教大学卒業後、2018年にTBSへ入社（同期は田村真子アナ、宇賀神メグアナら）。「Nスタ」や「サンデージャポン」などを担当し、“アミーゴ”の愛称で親しまれた。