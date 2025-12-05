¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¡Á°½µ¤è¤ê¤ï¤º¤«¤Ë¸º¾¯¤â°ÍÁ³¹â¤¤¿å½à¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ËÃí°Õ
º£Æü5Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ7Ç¯Âè48½µ(11·î24Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö44.99¡×¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Î½µ¤è¤ê¤ï¤º¤«¤Ë¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´¶À÷ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â³¤¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¥Î¥É¤Î¥±¥¢¤Ê¤ÉËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¤´¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Êó¹ð¿ô¡¡Á°½µ¤è¤ê¤ï¤º¤«¤Ë¸º¾¯¤â°ÍÁ³¹â¤¤¿å½à
º£Æü5Æü¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Âè48½µ(11·î24Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö173,380¡×¡¢ÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö44.99¡×¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°¤Î½µ¤è¤ê¤ï¤º¤«¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÂçÈ¾¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¡¢ÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô·ÙÊó¡×³«»Ï¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë30¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤ÎµÙ¹»¤Î¿ô¤Ï270¡¢³ØÇ¯ÊÄº¿¤Ï2,089¡¢³ØµéÊÄº¿¤Ï4,824¤Ç¡¢»ÜÀß¿ô¹ç·×¤Ï7,183¤Ç¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡´¨ÃÈº¹¤Ë¤âÃí°Õ
¤³¤ÎÀè¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Î¤½¤ì¤¾¤ìÆüËÜ³¤Â¦¡¢ËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤ä´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±«¤äÀã¤Î¹ß¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤ëÆü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅßÀ²¤ì¤¬Â³¤¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¥Î¥É¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¸åÆü7Æü(Æü)¤È8Æü(·î)¤Ï´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢9Æü(²Ð)¤´¤í¤«¤é¤Ï´¨¤µ¤¬Ìá¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Í½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
