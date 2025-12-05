プロ野球・ヤクルトは今季までGM特別補佐をつとめていた青木宣親氏がGMに就任することを発表。青木新GM自身も会見でその思いを語りました。

就任に際し「また気を引き締めて来年やっていきたいなと、新たな気持ちでいます」と口を開いた青木GM。今後のチーム編成についても「ここから変わっていく必要がある。しっかりと現状を把握して前へ進んでいきたい」、「スワローズとしての礎を築く。中長期的な視点でチーム強化につとめるということが必要」と語りました。

目指すチーム像については、池山隆寛監督と同様『競争』を掲げます。続けて、現場との意識の統一は必要としながら「まずは競争。競争した中でチームがどういう新しい形をつくれるのか、しっかり見定めたい。チームとしては常に優勝を目指すこと。ファンに対してもしっかりとそういう姿を見せることが必要だと思いますし、強いスワローズをつくっていければ」と思いを口にしました。

24年限りで現役を引退し、今季からGM特別補佐をつとめていた青木氏。コーチなどといった“現場”ではなく、編成部門に関わったことについては「コーチだとか監督だとか現場ももちろん興味がある」としながらも、「順番はどちらでもいいんですが、編成業務というのもすごく興味があった」と語ります。さらに「一年間やらせていただいて本当に学ぶことも多かった。今までの自分の経験を生かせるところもたくさんあったし、しっかりと見聞を広げながらやっている」とGM特別補佐として過ごした1年を振り返りました。

会見の中では「自分自身もスワローズに育てていただいたという気持ちが強い。しっかりとチームを見て色んな判断をしていきたい」とヤクルトへの思いも語った青木氏。普段の業務ではデスクに向き合う時間も多いようで「現場に出るとパッと気分が明るくなるというか、気分が晴れやかになるんですよね」と、選手らと関わる時の思いについても明かしました。