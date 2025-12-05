悲しいラストに「みんな天国いかなくていいよ」！胸にくる展開に「どんでん返しがすごい」「読み返して気づいた」の声【作者に聞く】
双子の野々子と菜々子。野々子はある日、菜々子の肩に昔飼っていた「タロ」が憑いているという。「落ち着かないから」と、菜々子にお祓いを勧める、野々子。「大好きだった犬になら憑かれてもいいのに…」菜々子はそう思っていた、なぜなら――。sakura(@side_sinmom)さんの短編漫画「犬に憑かれた女の子が除霊できない話」を紹介するとともに、制作の経緯を聞く。
短編漫画「犬に憑かれた女の子が除霊できない話」は、作者のsakuraさんが当時受講していたコルクマンガ専科の課題として描かれた作品。毎週テーマが与えられ、その1つが「憑依」で、32ページ漫画の冒頭8ページを描くという実践的な内容の中で、物語の芯が形づくられていったという。
sakuraさんはもともと映画、とくにホラー作品が好きで、「どうやって見る人をビックリさせるか」を常に意識してきたそうだ。「最後までバレずに驚かせたいという強い思いがありました。伏線は貼るんだけど、それをカモフラージュさせるためにタロをダシに使いました」と構成面での大きなこだわりがあったことを明かしてくれた。
本作の前半は、実はsakuraさん自身の体験がもとになっており、かつて占い師に「犬が憑いている」と言われ、神社で「除霊はしてません」と断られた経験があるという。作中では、悩んだ末に「可愛がっていた犬を無理に祓わなくてもいいのでは」と気持ちが変わっていった柔らかな感情が、双子のキャラクターを通して伝わってくる。
また、仲の良い双子を登場させたことについては「同じ時間ずっといた二人という設定が、より一緒にいたい気持ちが強く表現できるのではないかと思った」と語る。タロとのつながりや、双子それぞれの想いが重なることで、短いページ数ながら深い余韻が残る仕上がりになっている。
読後に残る余韻と、じんわり胸にくるラストに、SNSでは「最後のどんでん返しが凄い」と話題の本作を是非読んで欲しい。
