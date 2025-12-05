犬さんの動きが「モップ機能つきルンバ」みたい 床をスリスリ→ブルブルッ「本家よりすごいな！」「高性能」
「わが家では彼のことを“モップ機能つき生ルンバ”と呼んでいますーー」
そんなコメントとともに投稿された動画が話題です。映っているのは、ビション・フリーゼの「せと」くん（4歳・男の子）。部屋の奥でお尻を高く上げ、床に頬をつけたまますいーっと前へ。続けて顔の向きを変えながらサイドへススッと移動します。
しばらくすると、顔を上げて勢いよくブルブルッ。
そのままくるっと振り返り、再び同じ姿勢で床をスリスリしながら前進します。
行き止まり付近でUターンすると、またスリスリ。
しばらく、ぐんぐんと進むとーー
ブルブルッと「はたき」のように顔を振って、最後はにっこり満足げな表情を見せました。
この動画が公開されると、瞬く間に、2.7万件超の“いいね”を集める大反響を呼びました。このあと、せとくんはどうなったのでしょうか。飼い主のXユーザー・せとくん（@seto_1022）に詳しくお話を伺いました。
せとくんが“すい〜っ”と動く理由とは
ーーせとくんがこの行動をするようになったのは、いつ頃からでしょうか
「おそらく1歳くらいからだと思います。普段から食後やお散歩後、トリミング後などにすることがあります。理由はよくわからないんですが、自分の体をきれいにしたくなるのかもしれません。結果、床の方がきれいになっているんですが…」
ーーこの光景を見たときの感想は？
「『お掃除ご苦労様です。あんまり体を汚さないでね』と思っていますね」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「満足気に休憩していました。」
ーーせとくんは、どんな性格ですか。
「ふだんから、よくおとなしいと言われます。ドッグランに行ったときやお散歩をしているときは、他のわんちゃんとは遊ばず隠れてしまうことが多く、外では内気で陰キャになりますが、家ではご飯をよく食べ、いたずらもします」
リプライには、せとくんの愛らしすぎる“お掃除ムーブ”に思わず見入ってしまう声が次々と寄せられていました。
「欲しい…」
「かわいすぎw」
「生可愛ルンバ良いなぁ」
「かわいいルンバですね」
「仕事してる感ありますね」
「モップ機能つき生ルンバ」
「うちの掃除もお願いします！ かわいい！」
「床に顔をぐりぐりして楽しんでるんですかね」
「立派なふわふわ、“はたき”まで付いてる高性能！！」
「モップ機能付きとは本家よりすごいな！ やっぱ生きてるだけある」
「掃除したと見せかけてホコリを撒き散らすところが最高にかわいい」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）