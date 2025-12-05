Image: davide bonaldo / Shutterstock.com

ダンスはできるけど実用性ゼロのロボットが大量生産の真っ只中。

「実用性のないヒューマノイドロボットへの過剰な熱狂、そろそろやめない？」そんな空気が中国で漂い始めています。というのも、その盛り上がりが中国経済を不安にさせているからです。

実用性なきロボットブームに中国政府が警鐘

木曜日、北京に拠点を置くブルームバーグの3人の記者が、中国の経済計画を総括する国家発展改革委員会（NDRC）から出された異例の発表について報じました。国家発展改革委員会が、「多くの中国企業が、実質的には何もできないヒューマノイドロボットを同じような形で次々と発表している」というパターンがあると指摘しました。

ブルームバーグによると、委員会のLi Chao報道官は、このロボットの量産ラッシュが優秀な人材を本当に価値のある研究から遠ざけてしまう恐れがあると懸念を示しました。

中国は、みなさんがすでに感じていることにようやく気づき始めたようです。中国製のロボットが長距離を歩いたり、ゲームで競い合ったりする派手なニュースばかりが話題になる一方で、中国が誇る他国も追いつけないような巨大な工場労働ロボットについてはほとんど注目されていないという点です。

春節祝賀の番組でのダンスが引き金

中国でこのトレンドが始まったきっかけは、2025年の春節聯歓晩会で披露されたUnitreeロボットによる圧巻のダンスパフォーマンスだったようです。春節聯歓晩会は中国の旧正月を祝うテレビ番組で、世界で最も視聴数が多いと言われています。この番組で、中国国内の関心が一気に高まったことが背景にあるようです。

ブルームバーグが引用したLi報道官の発言では、「先端産業は常に、成長スピードとバブルのリスクのバランスをとるという課題にとりくんできました。ヒューマノイドロボット分野も今、まさにその課題に直面しています」ととのこと。これは、中国でこうしたロボットを作り続けることが、国家の安定を損ないかねないと政府が考えていることを示す、かなり明確なメッセージといえます。

シェアサイクルバブルの悪夢再び？

たとえば過去には、中国で自転車シェアリングアプリがバブル化した例があります。同じ機能のアプリが乱立し、バブルがはじけた後には大量の放置自転車が山積みとなった写真が世界中に広がり、経済投機が暴走したことを象徴する光景になりました。

さらに中国は、テック企業の億万長者を逮捕することでも有名です。こうした逮捕劇は、中国政府が今求めているもの、つまりロボット企業の数を減らすという方針に逆らおうと考えている、ヒューマノイドロボット企業のCEOへの見せしめとなる可能性があるのです。

ブルームバーグがまとめたLi報道官が語った今後の方針で政府は、一方で研究開発をさらに強化し、ロボットの試験や訓練を行なうための国家インフラを整備し、この業界に切実に必要な多様性をもたらすことを狙っています。しかし同時に、創造性のない量産型ロボットを抑えるため、ロボット市場への参入や撤退に関する正式なルールも整える方針のようです。