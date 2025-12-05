マドリーの27歳DFが無念の負傷離脱。代表復帰にアピールできず。英メディアが私見「W杯出場の望みに打撃」
再びピッチを離れることになった。
現地12月３日に開催されたラ・リーガ第19節で、レアル・マドリーはアスレティック・ビルバオとアウェーで対戦。３−０で勝利した。
快勝を収めた一戦で、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが55分に負傷交代。試合翌日にクラブは「左脚大腿四頭筋前直筋の筋損傷と診断された」と報告している。
27歳DFは、９月17日に行なわれたマルセイユ戦（チャンピオンズリーグ）でハムストリングを痛め、約１か月半の戦線離脱。復帰後、ここ４試合はスタメンに名を連ねるなど調子を上げていたが、またも負傷した。
複数の現地メディアでは最低でも２か月の離脱が報じられているなか、『Guardian』は「トレント・アレクサンダー＝アーノルド、数か月の離脱でW杯出場の望みに打撃」と見出しを打った記事で、今後を次のように見据える。
「この守備的選手は、サウジアラビアでのスペインスーパーカップや、マドリーが勝ち進んだ場合のコパ・デル・レイ３回戦、そして最大９試合のリーグ戦にも出場できない可能性がある。さらに、トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表で、W杯でのメンバー入りの望みも急速に薄れつつある」
イングランド代表での実績も豊富なアレクサンダー＝アーノルドだが、今年１月に就任したトーマス・トゥヘル監督のもとでは選外が続いている。代表復帰にはクラブで活躍してアピールしたいが、難しい状況となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
現地12月３日に開催されたラ・リーガ第19節で、レアル・マドリーはアスレティック・ビルバオとアウェーで対戦。３−０で勝利した。
快勝を収めた一戦で、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが55分に負傷交代。試合翌日にクラブは「左脚大腿四頭筋前直筋の筋損傷と診断された」と報告している。
27歳DFは、９月17日に行なわれたマルセイユ戦（チャンピオンズリーグ）でハムストリングを痛め、約１か月半の戦線離脱。復帰後、ここ４試合はスタメンに名を連ねるなど調子を上げていたが、またも負傷した。
複数の現地メディアでは最低でも２か月の離脱が報じられているなか、『Guardian』は「トレント・アレクサンダー＝アーノルド、数か月の離脱でW杯出場の望みに打撃」と見出しを打った記事で、今後を次のように見据える。
イングランド代表での実績も豊富なアレクサンダー＝アーノルドだが、今年１月に就任したトーマス・トゥヘル監督のもとでは選外が続いている。代表復帰にはクラブで活躍してアピールしたいが、難しい状況となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集