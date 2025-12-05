テレビ朝日系「ファン５万人がガチ投票！プロ野球総選挙」が１日、放送され、爆笑問題・太田光、田中裕二がＭＣを務めた。

現役時代にプロ野球史上唯一となる三冠王３回、首位打者５回、本塁打王５回、打点王５回、ＭＶＰ２回、ベストナイン１０回と輝かしすぎる経歴を誇り、引退後は中日の監督も務めた落合博満氏がスペシャルゲストとして出演した。

日本選手が米球界に挑戦する道を切り開いたパイオニア的な存在・野茂英雄氏の話題で、落合氏は「（野茂氏は）プロに入って（日本球界で）４回の最多勝。それもすごいんだけども。もう日本でやり残したことはないんだろうと思う。まぁ、それで（米球界に）行って活躍するっていうのは、やっぱり大したものですよ」と話した。

太田から「落合さんも今だったらメジャーにっていう？」と聞かれた落合氏は「いや、通用しません」と即答した。

太田は、日本球界屈指の強打者として長年活躍した落合氏の回答に納得できず「そんなことはないじゃないですか！俺が太鼓判を押します！」と熱弁。田中が「お前の太鼓判はいらねえんだよ！誰に言ってんだよ！」と太田に突っ込むと落合氏も苦笑していた。