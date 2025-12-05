ハッピーセット「おさるのジョージ」＆「すみっコぐらし」12月12日より発売！
日本マクドナルドは、ハッピーセット「おさるのジョージ」と「すみっコぐらし」を12月12日から期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。価格は510円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。
世界中で愛され2026年に85周年を迎える「おさるのジョージ」がハッピーセットに登場する。ハッピーセット「おさるのジョージ」は、おさるのジョージをモデルにした、おもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の全9種（第1弾：4種+ひみつのおもちゃ1種、第2弾：4種）。また、ハッピーセット「すみっコぐらし」は、すみっコぐらしのおもちゃ8種類とひみつのおもちゃ1種の全9種（第1弾：4種+ひみつのおもちゃ1種、第2弾：4種）がラインナップしている。
第3弾では、第1弾・第2弾で登場した各全9種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。
ハッピーセット「おさるのジョージ」
第1弾：12月12日(金)～12月25日(木)
第1弾はスポーツをテーマにしたおもちゃが登場。
ジョージのローラースケート
ディスクをセットしボタンを押すと、ディスクが飛び出し、レールに沿ってローラースケートを滑るように転がる。
ジョージのアーチェリー
ディスクをランチャーにセットしてボタンを押し、的を狙ってディスクを飛ばして遊ぶ。
ジョージのカスタネット
輪っかに指を通して、2つのピースを合わせるように押すとタンタンと音を鳴らすことができる。
ジョージのテニスゲーム
ラケットとボールのセット。友達や家族と一緒に卓球遊びができる。【ひみつのおもちゃが登場】
「ひみつのおもちゃ」1種も登場。どんなおもちゃなのかは開けてからのお楽しみ。
第2弾：12月26日(金)～2026年1月8日(木)
両面で遊べるジグソーパズル。裏面はパズルを組み立てた後、「間違い探し」・「めいろ」などで遊んだり、飾ることができる。
ピスゲッティさんのレストラン
ジョージと黄色い帽子のおじさんが、ピスゲッティさんのお店で食事をしているデザインのパズル。裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができる。
ジョージとショベルカーでおかたづけ
ジョージがショベルカーに乗ったデザインのパズル。裏面はめいろ遊びができる。
ジョージのうちゅうミッション
宇宙服を着用したジョージと黄色い帽子のおじさんがデザインされたパズル。裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができる。
ジョージのふゆやすみ
お正月がモチーフの、和柄デザインのパズル。裏面は同じ絵柄を数える遊びができる。
第3弾：2026年1月9日(金)～
ハッピーセット「おさるのジョージ」第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、品切れの場合、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。
ハッピーセット「おさるのジョージ」は、2種のゲームも楽しめる！
対象商品：ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃ
ゲームプレイ可能期間：12月12日(金)5時～2026年1月31日(土)23時59分
ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃをスマートフォンで読み込むと、スマートフォンのインカメラで顔を動かして遊ぶオリジナルゲームが楽しめる。難易度はかんたんモードとむずかしいモードの2種類。
【第1弾のおもちゃ】
第1弾のおもちゃでは、制限時間内に転がってくるりんごを、顔を左右に振って受け止めて、カゴの中に集めるゲーム「ワクワクりんごキャッチ！」が遊べる。
【第2弾のおもちゃ】
第2弾のおもちゃでは、星と衛星を避けながら、ロケットを操縦し、ジョージを宇宙の旅に導くゲーム「すすめ！ばくそくロケット」が遊べる。
【遊び方】
・スマートフォンのカメラを起動させ、ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃを読み込む。
※ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃを使ってコンテンツを起動させます。
※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります。
発達のためのテーマについて【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】
「やってみよう！」という、行動的な好奇心を大切に
知的好奇心が旺盛な、おさるのジョージは、行動しながら考えます。「何かを知るには、まずやってみればいいんじゃない？」という態度を教えてくれます。「ジョージのローラースケート」は、ボタンを押すと、ディスクがくるりと回って、ジョージのディスクが飛び出します。その仕組みや働き、意外な動きの法則は、何度も試してこそ発見できるのです。表と裏の両面に絵があるパズルは、まめに手を動かして、ひっくり返しながら正解を見つける遊びです。おさるのジョージのように、行動的な好奇心を大切にし、手を活発に動かして遊んでみましょう。【マクドナルド：発達のためのテーマについて】
「ジョージのローラースケート」や「ジョージのアーチェリー」は、指で強く押せば遠くへ飛ぶ、というような、力加減と飛ぶ距離の関係が学べる遊びが楽しめ、手指を器用に動かす身体動作の能力を育むことができる。パズルは、ピースの形の違いを見比べて、部分と全体を考える遊びであり、論理性と図形・空間の認識を高める。パズルの裏面のめいろは、行き止まりにぶつからないように、ゴールへ至る道を選んでいく論理性を養う。
ハッピーセット「すみっコぐらし」
第1弾のおでんのお店や、野菜とくだもののお店などをテーマにした「お店屋さんプレイセット」では、お店を開いてすみっコたちを動かしながら、お店屋さんごっこが楽しめる。また、第2弾には、アイドル姿のすみっコたちが描かれたケースの中に、プロフィールカードやメモシートが入った「お手紙遊びセット」が登場する。
第1弾：12月12日(金)～12月25日(木)
半立体パネルで、ごっこ遊びができる。シールが付属する。
また、おもちゃを複数集めると、お店を横につなげて商店街を作ることができる。
とんかつのマクドナルドレストラン
マクドナルドレストランをテーマにしたプレイセット。
ねこのベーカリー
パン屋さんをテーマにしたプレイセット。
しろくまのおでんのお店
おでん屋さんをテーマにしたプレイセット。
ぺんぎん？のやさいとくだもののお店
八百屋さんをテーマにしたプレイセット。【ひみつのおもちゃが登場】
「ひみつのおもちゃ」1種も登場。どんなおもちゃなのかは開けてからのお楽しみ。
第2弾：12月26日(金)～2026年1月8日(木)
ケースに、すみっコたちがデザインされたプロフィールカード2枚と、メモシート・ステッカーが入ったセット。
ぺんぎん？＆とんかつ＆ねこ 推
すみっコぐらし 箱推
しろくま＆とかげ 推し
えび 推し
第3弾：2026年1月9日(金)～
ハッピーセット「すみっコぐらし」 第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、品切れの場合、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。
発達のためのテーマについて【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】
「ごっこ遊び」は生涯続く
すみっこに暮らす、「すみっコぐらし」は、仲間たちと「一緒に暮らすこと」を大切にしています。誰しもが、苦手なことや、寂しい気持ちや、不安な気分を抱えていますが、ひとたび「お店の人」になれば、その役割を演じて仕事をこなし、お客さまとやりとりができる、頼もしい人になります。「ごっこ」はロールプレイングゲーム(RPG)であり、仕事の役割を想像して行動し、社会的な人物になりきることなのです。そうした、社会的な役割を演じる力は、生涯求められます。控えめな「すみっコ」たちが、役を担いながら大きくなってゆく物語を考えて遊びましょう。【マクドナルド：発達のためのテーマについて】
【第1弾】
お店の人になったり、お客さんになったりして、役割の違いを想像しながら遊ぶことで、社会性が育まれます。お店の品物などのシールを好きなところに貼って、お店を完成させれば、すみっコぐらしの物
語の世界が広がります。
【第2弾】
メッセージを書く遊びを通して言語能力を育み、お友達や家族とメッセージのやりとりをすることで、楽しく社会性も高めることができます。
