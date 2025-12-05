【ハッピーセット「おさるのジョージ」「すみっコぐらし」】 12月12日～ 販売予定 価格：510円～ （一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）

日本マクドナルドは、ハッピーセット「おさるのジョージ」と「すみっコぐらし」を12月12日から期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。価格は510円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。

世界中で愛され2026年に85周年を迎える「おさるのジョージ」がハッピーセットに登場する。ハッピーセット「おさるのジョージ」は、おさるのジョージをモデルにした、おもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の全9種（第1弾：4種+ひみつのおもちゃ1種、第2弾：4種）。また、ハッピーセット「すみっコぐらし」は、すみっコぐらしのおもちゃ8種類とひみつのおもちゃ1種の全9種（第1弾：4種+ひみつのおもちゃ1種、第2弾：4種）がラインナップしている。

第3弾では、第1弾・第2弾で登場した各全9種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「おさるのジョージ」

第1弾：12月12日(金)～12月25日(木)

第1弾はスポーツをテーマにしたおもちゃが登場。

ジョージのローラースケート

ディスクをセットしボタンを押すと、ディスクが飛び出し、レールに沿ってローラースケートを滑るように転がる。

ジョージのアーチェリー

ディスクをランチャーにセットしてボタンを押し、的を狙ってディスクを飛ばして遊ぶ。

ジョージのカスタネット

輪っかに指を通して、2つのピースを合わせるように押すとタンタンと音を鳴らすことができる。

ジョージのテニスゲーム

ラケットとボールのセット。友達や家族と一緒に卓球遊びができる。

【ひみつのおもちゃが登場】

「ひみつのおもちゃ」1種も登場。どんなおもちゃなのかは開けてからのお楽しみ。

第2弾：12月26日(金)～2026年1月8日(木)

両面で遊べるジグソーパズル。裏面はパズルを組み立てた後、「間違い探し」・「めいろ」などで遊んだり、飾ることができる。

ピスゲッティさんのレストラン

ジョージと黄色い帽子のおじさんが、ピスゲッティさんのお店で食事をしているデザインのパズル。裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができる。

ジョージとショベルカーでおかたづけ

ジョージがショベルカーに乗ったデザインのパズル。裏面はめいろ遊びができる。

ジョージのうちゅうミッション

宇宙服を着用したジョージと黄色い帽子のおじさんがデザインされたパズル。裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができる。

ジョージのふゆやすみ

お正月がモチーフの、和柄デザインのパズル。裏面は同じ絵柄を数える遊びができる。

第3弾：2026年1月9日(金)～

ハッピーセット「おさるのジョージ」第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、品切れの場合、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

ハッピーセット「おさるのジョージ」は、2種のゲームも楽しめる！

対象商品：ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃ

ゲームプレイ可能期間：12月12日(金)5時～2026年1月31日(土)23時59分

ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃをスマートフォンで読み込むと、スマートフォンのインカメラで顔を動かして遊ぶオリジナルゲームが楽しめる。難易度はかんたんモードとむずかしいモードの2種類。

【第1弾のおもちゃ】

第1弾のおもちゃでは、制限時間内に転がってくるりんごを、顔を左右に振って受け止めて、カゴの中に集めるゲーム「ワクワクりんごキャッチ！」が遊べる。

【第2弾のおもちゃ】

第2弾のおもちゃでは、星と衛星を避けながら、ロケットを操縦し、ジョージを宇宙の旅に導くゲーム「すすめ！ばくそくロケット」が遊べる。

【遊び方】

・スマートフォンのカメラを起動させ、ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃを読み込む。

※ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃを使ってコンテンツを起動させます。

※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります。

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「やってみよう！」という、行動的な好奇心を大切に

知的好奇心が旺盛な、おさるのジョージは、行動しながら考えます。「何かを知るには、まずやってみればいいんじゃない？」という態度を教えてくれます。「ジョージのローラースケート」は、ボタンを押すと、ディスクがくるりと回って、ジョージのディスクが飛び出します。その仕組みや働き、意外な動きの法則は、何度も試してこそ発見できるのです。表と裏の両面に絵があるパズルは、まめに手を動かして、ひっくり返しながら正解を見つける遊びです。おさるのジョージのように、行動的な好奇心を大切にし、手を活発に動かして遊んでみましょう。

【マクドナルド：発達のためのテーマについて】

「ジョージのローラースケート」や「ジョージのアーチェリー」は、指で強く押せば遠くへ飛ぶ、というような、力加減と飛ぶ距離の関係が学べる遊びが楽しめ、手指を器用に動かす身体動作の能力を育むことができる。パズルは、ピースの形の違いを見比べて、部分と全体を考える遊びであり、論理性と図形・空間の認識を高める。パズルの裏面のめいろは、行き止まりにぶつからないように、ゴールへ至る道を選んでいく論理性を養う。

ハッピーセット「すみっコぐらし」

第1弾のおでんのお店や、野菜とくだもののお店などをテーマにした「お店屋さんプレイセット」では、お店を開いてすみっコたちを動かしながら、お店屋さんごっこが楽しめる。また、第2弾には、アイドル姿のすみっコたちが描かれたケースの中に、プロフィールカードやメモシートが入った「お手紙遊びセット」が登場する。

第1弾：12月12日(金)～12月25日(木)

半立体パネルで、ごっこ遊びができる。シールが付属する。

また、おもちゃを複数集めると、お店を横につなげて商店街を作ることができる。

とんかつのマクドナルドレストラン

マクドナルドレストランをテーマにしたプレイセット。

ねこのベーカリー

パン屋さんをテーマにしたプレイセット。

しろくまのおでんのお店

おでん屋さんをテーマにしたプレイセット。

ぺんぎん？のやさいとくだもののお店

八百屋さんをテーマにしたプレイセット。

【ひみつのおもちゃが登場】

「ひみつのおもちゃ」1種も登場。どんなおもちゃなのかは開けてからのお楽しみ。

第2弾：12月26日(金)～2026年1月8日(木)

ケースに、すみっコたちがデザインされたプロフィールカード2枚と、メモシート・ステッカーが入ったセット。

ぺんぎん？＆とんかつ＆ねこ 推

すみっコぐらし 箱推

しろくま＆とかげ 推し

えび 推し

第3弾：2026年1月9日(金)～

ハッピーセット「すみっコぐらし」 第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、品切れの場合、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「ごっこ遊び」は生涯続く

すみっこに暮らす、「すみっコぐらし」は、仲間たちと「一緒に暮らすこと」を大切にしています。誰しもが、苦手なことや、寂しい気持ちや、不安な気分を抱えていますが、ひとたび「お店の人」になれば、その役割を演じて仕事をこなし、お客さまとやりとりができる、頼もしい人になります。「ごっこ」はロールプレイングゲーム(RPG)であり、仕事の役割を想像して行動し、社会的な人物になりきることなのです。そうした、社会的な役割を演じる力は、生涯求められます。控えめな「すみっコ」たちが、役を担いながら大きくなってゆく物語を考えて遊びましょう。

【マクドナルド：発達のためのテーマについて】

【第1弾】

お店の人になったり、お客さんになったりして、役割の違いを想像しながら遊ぶことで、社会性が育まれます。お店の品物などのシールを好きなところに貼って、お店を完成させれば、すみっコぐらしの物

語の世界が広がります。

【第2弾】

メッセージを書く遊びを通して言語能力を育み、お友達や家族とメッセージのやりとりをすることで、楽しく社会性も高めることができます。

(C) & (R) UCS LLC and HC LLC

(C) 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像はイメージです。

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。

※おもちゃはお選びいただけません。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。