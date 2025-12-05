来年の１月１日からヤクルトの新ＧＭに就任することを発表したＧＭ特別補佐の青木宣親氏が５日、都内の球団事務所で報道陣の取材に応じ、「気を引き締めて来年、やっていきたい。新たな気持ちで思っています」と覚悟を示した。

青木氏は２０２４年に現役を引退し、今年からＧＭ特別補佐に就任。引退後の選手はコーチ業に携わることが多い中、編成への道を選んだ。「コーチ、監督だとか、現場ももちろん興味ありましたけど、こういう編成業務というのも興味があった」。今季はＧＭ特別補佐という立場で１年間過ごし、「１年間やらせていただいて本当に学ぶことも多かった。今までの自分の経験も生かせるところがたくさんありました」と手応えのあるシーズンを過ごした。

ＧＭ就任後は「自分目線から言うと、変えるところがたくさんあるなと思っているんで、正直やりがいだらけですね。これは生まれ変わるチャンスというか、そういう風に感じています」と新たな改革に挑む決意だ。「大きくスワローズが変わっていけるタイミングなんじゃないかなという風には思っているので。自分もフロント業務を１年しかまだやっていないですけど、そんな経験なんて言うほどしていないわけですから。怖いもの知らずでそこは思い切っていきたいです」と意気込んだ。