５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、この日未明、静岡県伊豆の国市の順天堂大学医学部附属静岡病院から傷害罪などで起訴され勾留中の無職の男（５４）が手錠をつけたまま逃走。警察が行方を追っていることを冒頭で速報した。

この日の番組では、男は５日午前１時１５分頃〜午前４時頃に病院７階の個室から逃走。窓から足場をつたって逃走したとみられることを伝えた。

コメンテーターとして出演したキャスターの丸岡いずみさんは同容疑者が自傷行為に及んだことから病院に入院していたことについて「私も警視庁の記者をしていた時に拘留中に自傷行為があった容疑者、被告をどういったふうにするかというのを取材したことがあったんですけど、その時に捜査員の方がおっしゃっていたのが自傷行為などをした場合は入院施設でも保護室と言われる、いわゆる室内にトイレがついているような部屋に入れるケースもあると聞いたんです。隔離された保護室という所があるんですけれども」と説明。

「今回は病室から歩いてトイレなども行っていたようですし、保護室に入っていたというようなことは取材から出てきていないんですね。ここの病院のＨＰとかも見てみたんですが、この病院には保護室がないと。そうなると、普通の個室に入れるしかなかったと思うんですね。そうなると、そういったところも逃走しやすいとか、そういったところにつながったんではないかという懸念があります」と続けていた。