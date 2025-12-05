元乃木坂46衛藤美彩、息子＆娘の遊ぶ姿公開「お母さんに似てる」「大きくなりましたね」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】元乃木坂46の衛藤美彩が12月3日、Instagramを更新。2人の子どもと出かけた様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】32歳元乃木坂人気メン「お母さんに似てる」2人子どもたちの姿
衛藤は「息子はドキドキしながらもハーネスをつけてアスレチックに挑戦」「娘とは落ち葉を拾って」とつづり、プレイパークでの娘と息子それぞれの姿を投稿。三つ編みをして落ち葉一杯の場所に立つ娘の姿と、ハーネスを付けてアスレチックに挑戦する凛々しい息子の姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「大きくなりましたね」「息子くん立ち姿かっこいい」「娘ちゃんお母さんに似てるかも」「楽しそうな1日」「こっちまで幸せになる」などと反響が寄せられている。
衛藤は西武ライオンズの源田壮亮選手と2019年に結婚。2022年1月に第1子となる男児、2023年12月23日に第2子となる女児が誕生した。（modelpress編集部）
