peco、息子のために新しく購入した本棚公開「英語の絵本がたくさん」「画期的」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】タレントのpecoが12月3日、自身のInstagramを更新。息子のために新たに購入した本棚を公開し、話題を呼んでいる。
pecoは「最近あたらしくゲットした本棚 本の置き場所に困ってたけど、息子も本読めることがぐっと増えたから、どんどん読みたくなるようにしたいなと思って」と綴り、回転式の本棚を公開。英語の絵本などがびっしりと詰まっており「かわいくてお気に入り」と記している。また、組み立てには苦労したようで「たいへんすぎて、結局知り合いの業者さんにお願いした」とも付け加えている。
この投稿に、ファンからは「確かに便利そう」「ナイスチョイス」「英語の絵本がたくさん」「頭のいい子が育つ本棚」「親子で読んでる姿想像してほっこり」「画期的」といったコメントが寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
◆peco、息子のために新しく購入した本棚披露
◆pecoの投稿に反響
