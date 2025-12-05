田村真子アナが“好きな女性アナ”連覇「もっといいものを届けていけるように頑張ります」

TBSの田村真子アナ（29歳）が、12月5日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。今年も“好きな女性アナウンサー1位”に選出され連覇を果たし、「日頃一緒に仕事をしてくださる多くの皆さんと、番組を見てくださっている皆さまのおかげ」と喜んだ。



「ラヴィット！」の中で、「2025好きな女性アナウンサーランキング」の順位が発表されることになり、昨年、TBS史上初の1位に輝いた田村真子アナの今年の順位に注目が集まる。田村アナは「何とも思ってないって言ったら、ウソになりますし、ちょっとやっぱり、なんかね、緊張はしますね。静かにドキドキしています」とコメント。



その後、田村真子アナが1位に輝き連覇を達成。田村アナは「ありがとうございます。不思議な感じがしてるんですけれども、本当に、日頃一緒に仕事をしてくださる多くの皆さんと、番組を見てくださっている皆さまのおかげだと思うので、これからもっといいものを届けていけるように頑張ります」と語った。