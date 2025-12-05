山本耕史、“本物”に感動「さすが」 マーベル作品に立候補も“筋トレ禁止令”で葛藤【東京コミコン】
俳優の山本耕史が5日、千葉・幕張メッセ国際展示場で行われた。アメコミ、映画、ポップ・カルチャーの祭典『東京コミックコンベンション2025』（東京コミコン）のオープニングセレモニー後の囲み取材に出席した。
【写真】貴重すぎる！2ショットを撮る中丸雄一＆クリストファー・ロイド
演じてみたいキャラクターを聞かれ、山本は「あんなにセレブの方々がいる前であれですけど、僕もかなり鍛えてはいるので、キャプテン・アメリカ的な、マーベル的なのはね…」とおずおずと立候補するも、「今日見たら、みんな大きいなってすぐわかるから、さすがだなと思いましたね」と対面して圧倒されたと明かした。
さらなるトレーニングへの意欲を見せるかと思いきや、山本は「最近スタイリストさんにそれ以上大きくしてくれるなと言われて、大きくしないようにしているんで、大きくするトレーニングはしないようにしている」と苦笑い。しかし「やっぱりどんどん重たいものが上がってくると楽しくて、やっちゃうっていうところでも、それとの自分の中での戦い…『シビル・ウォー』してます。もうちょっと落とさなきゃなと思うくらいちょっと発達していまして…」とキャプテン・アメリカの映画にかけて葛藤を明かした。
オープニングセレモニーには、イライジャ・ウッド、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、クローディア・ウェルズ、、ダニエル・ローガン、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー、ジャック・クエイド、セバスチャン・スタン、マッツ・ミケルセン、ピルウ・アスベック、浅野忠信、ジム・リー、C.B.セブルスキー、フランク・ミラーら来日セレブ、アンバサダーの山本、PR大使の伊織もえ、MCの中丸雄一が登壇し、開幕を飾った。
7日までの3日間開催される『東京コミコン』は、2016年から開催され、今年で第9回目の東京開催。今年は過去最多の来日セレブ23人が参加。ステージイベントやサイン会、撮影会を通じてファンと交流を行う。
