牛丼チェーン「すき家」が5日、公式サイトや公式X（旧ツイッター）を更新。一時販売を休止していた「ローストビーフ丼」を今月9日から販売再開することを発表した。

同サイトでは、「12/9（火）朝9時より「ローストビーフ丼」販売再開」と題し、「ご好評に伴う全国的な品薄状態により販売を休止していた「ローストビーフ丼」について、12月9日（火）AM9:00より販売を再開いたします」と販売再開を発表。

「すき家の「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品です。ぜひお近くのすき家やテイクアウトでお楽しみください」と呼びかけた。

「なお、商品の終売は12月中旬を予定しており、食材が無くなった店舗より順次販売を終了させていただきます」とし、「今後ともすき家をご愛顧いただきますようお願い申し上げます」と結んだ。

最後に「※各店舗では当日分の食材がなくなり次第、販売を終了しています。予めご了承ください」「※WEB弁当予約、お弁当ダイヤル、すき家公式アプリからのご注文はご利用いただけません」と注意書きも添えた。

ローストビーフ丼を巡っては、11月11日に期間限定で販売を開始したものの、全国的に品薄の状態となったため、同24日をもって販売を一時休止することが発表されていた。食材の確保後、販売を再開する予定としていた。