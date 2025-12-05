¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼êºî¤ê¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤òÈäÏª¡ÖµÞ¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ê41¡Ë¤¬4Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¡£2020Ç¯3·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯70¡Ë¤Î¼«ºî¤Ç¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È¤ªÊõ¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸Á°¤Î»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¡õ¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤Î¡È»×¤¤½ÐµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¡Ø·ÝÇ½¿Í¤ªÊõ´ÕÄê¡¡Çã¤Ã¤¿»þ¤è¤êÃÍÃÊ¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¶¶ËÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¶¦¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¼«ºî¤Î¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥¡¼¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Î´é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÖÂ¼¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¶¶ËÜ¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖµÞ¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈóÇäÉÊ¡×¡Ö¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥¡¼¤â¹â¤¤¡×¡Ö»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¶¶ËÜ¤Î´õË¾³Û¤Ï¡Ö10Ëü±ß¡×¡£´ÕÄê»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ·×¥á¡¼¥«¡¼GaGa MILANO¤ÎGaGa BALL¡×¡Ö¸½Â¸¤¹¤ë¤â¤Î¤¬ÁêÅö¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÅÀ ¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤Ê¤¤ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨ÂçÊÑ´õ¾¯¤Ê¤â¤Î¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¿ôÀé±ß¤Û¤É¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯ ÈóÇäÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡Ö2Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
