新幹線の座席「倒していいですか？」 まさかの反応にCRAZY COCOが不満
元外資系航空会社のCAでピン芸人のCRAZY COCO（38）が、5日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。新幹線での不満を明かした
【写真】「ふてこすぎひんか私の顔…」収録直前のCRAZY COCO
番組で、2025年にたまった不満を告白することに。「私はアンガーマネジメントできるほうなんですけど」と前置きし、「ちょっとだけならって何やねん」と書いたフリップを掲げた。
新幹線で移動中、座席を倒すために後ろの席にいた女性に「席倒していいですか？」と聞いた。「暗黙のルールで、まあ聞くけどOKじゃないですか。あえて聞いてるけど」と説明した。
続けてその女性の返答について「フラペチーノしばきながら『ちょっとだけなら』って」と説明。「ええっ…？ってなって」と反応に驚き。その後、「あんたのちょっとは私のMAXと思って、ガンと下げました。フラペチーノ置いた瞬間」と対応したことを明かした。さらに、この一件以降は「倒しますって宣言して」と、気を付けるようになったという。
共演者はこのエピソードに「ああー」と共感。MCの神田愛花アナウンサーは「どっちに権利があるか分からないですもんね」と話し、ハライチ・澤部佑は「一応マナーとして、たしかにね」と答えた。
