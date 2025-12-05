柔道グランドスラム（GS）東京大会（6日開幕、東京体育館）に出場する日本代表選手が5日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで調整練習を行った。

男子66キロ級五輪2連覇の阿部一二三（28＝パーク24）は「来年の世界選手権に向けて凄く大事な大会になってくる」と気持ちを高めた。今年6月の世界選手権では、同階級の国際大会で6年ぶりとなる黒星を喫して3位。「自分の中でリセットされた感じ。ロス五輪で3連覇するための、一からのスタートかなと。新しい気持ちでまた再出発かなと。負けた時こそ初心に戻れた」と、気持ちを新たに半年ぶりの公式戦を見据えた。

自身が3位に終わった世界選手権では、同門の武岡毅（26＝パーク24）が優勝。それでも阿部は特別意識することなく「ライバルよりも自分自身と向き合って、五輪で3連覇するためにはどうしたらいいかを考えてやっている。気持ちの勝負というか、自分自身との戦いになってきている」と自らに視線を向けた。「まずここでしっかり勝ちきって来年の世界選手権につなげたい」。敗戦を糧にさらなる進化を遂げ、巻き返しを誓った。