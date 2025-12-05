歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムで “完全オフな楽屋” でのドーナツ談義動画を投稿しています。



【写真を見る】【 工藤静香 】楽屋でドーナツ談義「仕事前じゃなかったら3種いくね」お気に入りはポン・デ・リング＆チョコファッション＆フレンチクルーラー





工藤さんは「やっぱりポンデリング派」と動画の全面にテロップを貼って、ドーナツを買ってきたと思われるスタッフの方に「ポンデリングにしちゃう人？」と語りかけ「だっておいしいもん」と同調。「めっちゃ幸せに美味しい」とパクついています。







さらに工藤さんは「よくさ、私の好きな種類が分かってたね」とスタッフの方に訊くと、彼女は「昨日言った」と返答。楽屋の全員で「ポンデリングとオールドファッションのチョコがけ、あとフレンチクルーラー」と声を揃えています。









工藤さんはいたずらっぽい表情で「仕事前じゃなかったら3種いくね」と本音を明かすと同席の面々は爆笑。さらにテキストでは「今度はエンゼルクリーム食べよっと！」そして今回は「ミスタードーナツ」だったところを「I am doughnut はプレーンもいいけど狙いはピスタチオ！」「クリスピークリームはプレーン！」と、別ブランドの好みも明かしています。

工藤さんは「たまーに みんなで食べるドーナツが平和♡」と、かけがえのない時間を楽しんでいて、フォロワーからは「私と同じチョイスで嬉し」「楽屋シリーズ嬉しい」「しーちゃんのデコルテ眼福すぎ」「食べる姿がかっこよすぎ」など、同じ時間を共有する喜びの声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】