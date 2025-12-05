先の大戦で生き別れた肉親を追って２５００人以上の中国残留孤児が日本に帰国した。

戦後８０年が過ぎ、その事実が歴史に埋もれつつある中で、子や孫にあたる２世、３世は日本と中国という「二つの祖国」の狭間（はざま）で自らのルーツを問い続けてきた。（広瀬航太郎）

嫌がらせ

「世界で最も清潔な空港」として評価される東京・羽田空港に、赤いつなぎの名物清掃員がいる。中国・瀋陽出身の新津春子さん（５５）。残留孤児２世であることを理由に、日中両国で嫌がらせを受け、「見返してやる」という反骨精神で人生を切り開いた。

残留孤児の父・一郎さん（８１）と中国人の母（７９）の元に生まれた。２世だと知らされたのは小学生のとき。「自分は日本人だ」。父から打ち明けられ、絶句した。学校で何度も抗日映画を見せられ、「日本人は悪者だ」と教えられていたからだ。

同級生にも知れ渡り、「日本鬼子（リーベングイズ）」といった蔑称（べっしょう）で呼ばれた。石を投げられて家に逃げ帰ったこともある。「私は何も悪いことをしていないのに」と涙をのんだ。

分かり合う

実の家族を捜したいという父の意向で、１７歳で来日。都内の高校に通いながら清掃のアルバイトをした。学校では椅子に画びょうを置かれ、職場で物がなくなると「盗んだ」とあらぬ疑いをかけられたが、「笑顔でいれば物事は解決する」と明るく振る舞った。

２５歳で羽田空港の清掃を担う会社に就職。３年目に転機が訪れた。ビル清掃員などの職業訓練を行う財団法人が主催する競技会で、全国の予選を勝ち抜いた約２０人の頂点に立ったのだ。

動きに無駄がなく、壁と床の境目も丁寧に磨く様子が「日本人らしく細やかだ」と評価された。快挙が中国でも伝えられると、「中国人にしかできない仕事だ」とたたえられた。新津さんは「周りに認められ、私をいじめた人たちに『倍返し』できた」と振り返る。

羽田空港で約５００人の清掃員を束ねるリーダーとなった新津さんの半生は、日本で中学生の道徳教科書にも取り上げられた。「２世の私には日本と中国の血が流れていて、それぞれの良さを知っている。皆がお互いのことをよく分かろうとすれば、憎み合うことはない」。中国人も多く訪れる日本の「玄関口」の清掃員として両国の「良さ」を伝えていきたい。

力になりたい

残留孤児３世には、葛藤を抱えて生きる人もいる。

祖母が残留孤児の王（わん）幸美さん（３４）（堺市）は３歳で来日し、祖母の姓である「水野」を名乗っていた。「日本人じゃないと思われるのが嫌だ」と出自を隠して生きてきた。

後に中国から帰化する母（６７）は日本語が話せず、悩みを打ち明けられなかった。周りとの違いを突きつけられたのは、高校生の時。修学旅行で豪州から帰国し、空港で一人だけ外国籍パスポートの列に並ばされた。「日本国籍を取りたい」と１９歳で帰化した。

出自を強く意識するようになった頃、留学先の米国の大学でマレーシア系米国人と話す機会があった。「僕はマレーシア人であり、米国人でもある」。あっけらかんと話す男性に衝撃を受けた。「私は中国人でも、日本人でもあるんだ」と考えを改め、戸籍の姓を「王」に変更した。

日中関係が緊張する中、「王」と名乗りづらいと感じることもある。だからこそ、同じような悩みを抱える他の２世や３世の力になりたい。その方法を今は模索している。

２世の６割、生活保護…日本語の理解も浅く

中国残留孤児の多くは、国策として満州（現中国東北部）に渡った農業移民の子どもたちだ。敗戦後の混乱の中で現地に置き去りにされ、１９７２年の日中国交正常化を機に永住帰国が進んだが、日本語の習得や就職で苦労を強いられた。

「九州地区中国帰国者２世連絡会」（福岡）が２０２１年、全国の２世３２１人に行った調査では、６割以上が「生活保護を利用している」と回答した。日本語の理解について「あまりできない」「ほとんどできない」が７割に上り、帰国時の年齢が上がるほど多い傾向があった。

自身も残留３世で慶応大講師（非常勤）の山崎哲さん（４０）は「日本社会は、残留孤児が生まれた歴史的背景を忘れてはならない。２世や３世が記憶を継承するとともに、悩み事を共有できる場が必要だ」と指摘する。

新津さんのインタビュー動画