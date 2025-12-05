ユーチューバーてんちむ（31）が5日までにインスタグラムのストーリーズを更新。出産後の変化などについてつづった。

てんちむはフォロワーから寄せられた質問に答える中で、「産後の性欲変わりないですか…？」と尋ねられ、「変わりました」と回答。「性欲ゼロになったわけではないと思うけど出産してから性に関するものが本当に苦手？嫌悪感？壮絶な賢者タイムみたいな？？？なんと表現していいか分からないですが 死ぬまで行為なしでいいって思えるくらい性欲がない笑」と明かし、「いいか悪いか分からないけど 楽」とつづった。

また、「もう1人子供ほしいと思いますか？」との質問には「思います」と答えたが、「でもその反面、妊娠期間の十月十日が本当に長くてトラウマレベルで辛すぎたのでそこだけ躊躇います 当たり前に乗り越えるけど妊娠中の制限も楽しみなくなってしんどいし 体型・体調の変化にも頭では分かってるものの気持ちはなかなかついていけないし、何よりマタニティブルー酷すぎたからまたあの日々と戦うのか…と考えたら結構寿命縮まる」と複雑な思いも吐露。

その上で「でも今は息子もいるし仕事もしてるし楽しく過ごせる努力は出来そう まぁ自然な流れで」と第2子の妊娠・出産に対する思いをつづった。

てんちむは昨年4月末にXで、出産したことを報告。シングルマザーであることを告白した。第1子の父親を明かしていないが、今年8月には自身のYouTubeチャンネルで、相手男性との現在の関係について「パパのこと嫌いになったと思っていました」などといった声が多数寄せられているとし「全然、本当にそういうのじゃないっていうか。私、本当に子どものパパに人生を救われているんで、感謝感謝ですよ」と説明。その男性との第2子について「タイミングでっていうような感じかな」と話していた。