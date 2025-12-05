バックスの大黒柱ヤニス・アデトクンボが右ふくらはぎ負傷のため2～4週間を欠場へ

12月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボが、右ふくらはぎ負傷のため、約2～4週間を欠場する見込みと『ESPN』が報じた。

4日にホームのファイサーブ・フォーラムで行われたデトロイト・ピストンズ戦。アデトクンボは第1クォーター開始3分に接触なしでフロアに倒れ込み、そのまま途中退場していた。

アデトクンボは、先月下旬に左鼠径部捻挫のため4試合連続で欠場。ピストンズ戦は復帰から4戦目だった。当初、アキレス腱のケガも考えられたが、最悪のケースは回避できたとのこと。

もっとも、今シーズンのアデトクンボは現時点で6試合を欠場。今後ケガからの復帰に時間を要して12試合以上を欠場することになると、65試合以上の出場がクリアできなくなり、オールNBAチームやMVPといったアウォード選出の対象外となってしまう。

なお、バックスは序盤に大黒柱が離脱するアクシデントに見舞われるも、イースタン・カンファレンス首位のピストンズ相手に113－109で勝利。ケビン・ポーターJr.がゲームハイの26得点に7アシスト2スティール、ライアン・ロリンズが22得点4リバウンド8アシスト2スティール、AJ・グリーンが19得点を残すなど、計5選手が2ケタ得点を奪取。

翌5日を終えて、バックスはイースト10位の10勝13敗。1位のピストンズ（17勝5敗）とは7.5ゲーム差となっている。