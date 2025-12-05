本日12月5日19時より、『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が放送。新企画『出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい』と、渡辺翔太とMattの『不老不死の食材探し』企画の2本がオンエアされる。

（関連：【画像あり】竹内涼真も新企画に参加、『それSnow Manにやらせて下さいSP』場面カット）

『出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい』には、ゲストとして竹内涼真が参加。世の中にある一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”なことや技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗することなく10人連続で成功を目指す。

見事10人連続で成功すれば、ご褒美として『自分で買うのは躊躇するけどもらうと嬉しい“アレ”』をプレゼント。極限の緊張感の中、思わず「めっちゃ怖い」とこぼすメンバーたち。さらに、ラウールがなぜかスタジオから逃げ出す展開に。プレッシャーに打ち勝ち、チャレンジ成功できるのか。運動神経に自信があるという竹内の活躍も見どころだ。

Snow Manメンバーいちの“美容男子”渡辺翔太が最強の美を求めて“不老不死の食材探し”をする企画の第4弾となる今回は、番組初の美容大国 韓国でのロケを敢行。スタジオゲストには、一緒にロケをしたMattに加え、藤田ニコル、池田美優が登場し、不老不死の食材探しの旅を見守る。

さらに、ロケにはKep1erのダヨン、ヒカルも参加する。

（文＝リアルサウンド編集部）