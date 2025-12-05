　Jリーグは5日、今月11日のJリーグアウォーズで各賞受賞者に授与される副賞(J1対象)を発表した。

　最優秀選手賞の副賞は純銀・光学ガラスで製作される「明治安田Jリーグ PLAYER OF THE YEAR トロフィー」と75インチ大画面液晶テレビモニターに決定。得点王には副賞として「アディダス ゴールデンブーツ」が与えられる。

　フェアプレー賞受賞クラブには1クラブあたり20万円のフェアプレイ推進活動費が、フェアプレー個人賞受賞選手にはJリーグフェアプレーパートナーの株式会社サンリオから「サンリオ ハローキティぬいぐるみ」が贈られる。

　サンリオはJリーグを通じて「今年、株式会社サンリオとJリーグ『フェアプレーリボンプロジェクト』を共創し、フェアプレー精神とサンリオ大切にする『みんななかよく』想いをともに広げてきました。『みんななかよく』を象徴する大きな『サンリオ ハローキティぬいぐるみ』を贈呈いたします」と伝えている。

　各表彰の正賞と副賞は以下の通り

▽最優秀選手賞

正賞:トロフィー、賞金200万円

副賞:明治安田Jリーグ PLAYER OF THE YEAR トロフィー、75インチ大画面液晶テレビモニター

▽ベストイレブン

正賞:トロフィー 、賞金100万円

▽優秀選手賞

正賞:メダル

▽得点王

正賞:トロフィー、賞金100万円

副賞:アディダス ゴールデンブーツ

▽ベストヤングプレーヤー賞

正賞:トロフィー、賞金50万円

副賞:商品券30万円分

▽フェアプレー賞高円宮杯

正賞:高円宮杯

▽フェアプレー賞(J1)

正賞:トロフィー、賞金500万円

副賞:フェアプレイ推進活動費(1クラブあたり20万円)

▽フェアプレー個人賞

正賞:トロフィー、賞金50万円

副賞:サンリオ ハローキティぬいぐるみ

▽優勝監督賞

正賞:トロフィー、賞金100万円

副賞:往復航空券付き ルートインホテルズ グランヴィリオリゾートサイパン・ダナン スイートルーム ペア4泊5日の旅

▽優秀監督賞

正賞:トロフィー、賞金50万円

副賞:dポイント200,000ポイント

▽最優秀主審賞

正賞:トロフィー、旅行券95万円分

副賞:バルキーンホイッスル トロフィー&スペシャルバルキーン

▽最優秀副審賞

正賞:トロフィー、旅行券95万円分

副賞:バルキーンホイッスル トロフィー&スペシャルバルキーン

▽最優秀育成クラブ賞

正賞:トロフィー

副賞:宮崎牛1頭分と完熟きんかん「たまたま」

▽最優秀ゴール賞

正賞:トロフィー、賞金50万円

▽功労選手賞

正賞:トロフィー

▽功労審判員賞

正賞:トロフィー