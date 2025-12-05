Jリーグアウォーズ各表彰の副賞決定!! フェアプレー個人賞受賞選手にはハローキティぬいぐるみを贈呈
Jリーグは5日、今月11日のJリーグアウォーズで各賞受賞者に授与される副賞(J1対象)を発表した。
最優秀選手賞の副賞は純銀・光学ガラスで製作される「明治安田Jリーグ PLAYER OF THE YEAR トロフィー」と75インチ大画面液晶テレビモニターに決定。得点王には副賞として「アディダス ゴールデンブーツ」が与えられる。
フェアプレー賞受賞クラブには1クラブあたり20万円のフェアプレイ推進活動費が、フェアプレー個人賞受賞選手にはJリーグフェアプレーパートナーの株式会社サンリオから「サンリオ ハローキティぬいぐるみ」が贈られる。
サンリオはJリーグを通じて「今年、株式会社サンリオとJリーグ『フェアプレーリボンプロジェクト』を共創し、フェアプレー精神とサンリオ大切にする『みんななかよく』想いをともに広げてきました。『みんななかよく』を象徴する大きな『サンリオ ハローキティぬいぐるみ』を贈呈いたします」と伝えている。
各表彰の正賞と副賞は以下の通り
▽最優秀選手賞
正賞:トロフィー、賞金200万円
副賞:明治安田Jリーグ PLAYER OF THE YEAR トロフィー、75インチ大画面液晶テレビモニター
▽ベストイレブン
正賞:トロフィー 、賞金100万円
▽優秀選手賞
正賞:メダル
▽得点王
正賞:トロフィー、賞金100万円
副賞:アディダス ゴールデンブーツ
▽ベストヤングプレーヤー賞
正賞:トロフィー、賞金50万円
副賞:商品券30万円分
▽フェアプレー賞高円宮杯
正賞:高円宮杯
▽フェアプレー賞(J1)
正賞:トロフィー、賞金500万円
副賞:フェアプレイ推進活動費(1クラブあたり20万円)
▽フェアプレー個人賞
正賞:トロフィー、賞金50万円
副賞:サンリオ ハローキティぬいぐるみ
▽優勝監督賞
正賞:トロフィー、賞金100万円
副賞:往復航空券付き ルートインホテルズ グランヴィリオリゾートサイパン・ダナン スイートルーム ペア4泊5日の旅
▽優秀監督賞
正賞:トロフィー、賞金50万円
副賞:dポイント200,000ポイント
▽最優秀主審賞
正賞:トロフィー、旅行券95万円分
副賞:バルキーンホイッスル トロフィー&スペシャルバルキーン
▽最優秀副審賞
正賞:トロフィー、旅行券95万円分
副賞:バルキーンホイッスル トロフィー&スペシャルバルキーン
▽最優秀育成クラブ賞
正賞:トロフィー
副賞:宮崎牛1頭分と完熟きんかん「たまたま」
▽最優秀ゴール賞
正賞:トロフィー、賞金50万円
▽功労選手賞
正賞:トロフィー
▽功労審判員賞
正賞:トロフィー
最優秀選手賞の副賞は純銀・光学ガラスで製作される「明治安田Jリーグ PLAYER OF THE YEAR トロフィー」と75インチ大画面液晶テレビモニターに決定。得点王には副賞として「アディダス ゴールデンブーツ」が与えられる。
フェアプレー賞受賞クラブには1クラブあたり20万円のフェアプレイ推進活動費が、フェアプレー個人賞受賞選手にはJリーグフェアプレーパートナーの株式会社サンリオから「サンリオ ハローキティぬいぐるみ」が贈られる。
各表彰の正賞と副賞は以下の通り
▽最優秀選手賞
正賞:トロフィー、賞金200万円
副賞:明治安田Jリーグ PLAYER OF THE YEAR トロフィー、75インチ大画面液晶テレビモニター
▽ベストイレブン
正賞:トロフィー 、賞金100万円
▽優秀選手賞
正賞:メダル
▽得点王
正賞:トロフィー、賞金100万円
副賞:アディダス ゴールデンブーツ
▽ベストヤングプレーヤー賞
正賞:トロフィー、賞金50万円
副賞:商品券30万円分
▽フェアプレー賞高円宮杯
正賞:高円宮杯
▽フェアプレー賞(J1)
正賞:トロフィー、賞金500万円
副賞:フェアプレイ推進活動費(1クラブあたり20万円)
▽フェアプレー個人賞
正賞:トロフィー、賞金50万円
副賞:サンリオ ハローキティぬいぐるみ
▽優勝監督賞
正賞:トロフィー、賞金100万円
副賞:往復航空券付き ルートインホテルズ グランヴィリオリゾートサイパン・ダナン スイートルーム ペア4泊5日の旅
▽優秀監督賞
正賞:トロフィー、賞金50万円
副賞:dポイント200,000ポイント
▽最優秀主審賞
正賞:トロフィー、旅行券95万円分
副賞:バルキーンホイッスル トロフィー&スペシャルバルキーン
▽最優秀副審賞
正賞:トロフィー、旅行券95万円分
副賞:バルキーンホイッスル トロフィー&スペシャルバルキーン
▽最優秀育成クラブ賞
正賞:トロフィー
副賞:宮崎牛1頭分と完熟きんかん「たまたま」
▽最優秀ゴール賞
正賞:トロフィー、賞金50万円
▽功労選手賞
正賞:トロフィー
▽功労審判員賞
正賞:トロフィー