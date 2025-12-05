&TEAM（エンティーム）の公式Xが更新され、K（ケイ）がTBS系『ラヴィット！』出演時に撮影したオフショットが公開された。

【写真】金髪ふんわり前髪でシックなカーディガンを着こなす&TEAM K／白シャツ×ネクタイの12月1日出演時のオフショット／前回共演の佐野勇斗（M!LK）との2ショット

■&TEAM K、今週は『ラヴィット！』に2回登場！

10月に&TEAMの韓国デビューがあったこともあり、12月1日の出演が約2ヶ月ぶりの同番組出演となったK。それに引き続き、12月5日にも登場。同一週2度目の登場となり、Kが「週2のKは、“あぁ、なんか暇になったのかな”（と思われますよね）」と冗談交じりにコメントすると、MCの川島明が「バイト入ってへんのに現場来たみたいな感じで」と愛情たっぷりにツッコミするなど、ユーモアあふれる掛け合いが繰り広げられた。

公開されたオフショットでは、番組セットに座り“Kポーズ”を決めるKの姿が。ふわっとボリュームを出した前髪ありの金髪ヘアに、黒インナー×アーガイル柄カーディガンのシックな装いがマッチ。口角をキュッと上げてカメラを見つめるキラキラとした眼差しからは、番組を楽しんだリラックスした空気感が伝わってくる。

SNSでは「前髪あり可愛すぎる」「まじ王子様」「このビジュだいすきすぎる」「明るい朝をありがとう」「いじられKひょん可愛かったよ」など、さまざまな感想で賑わっている。

■12月1日『ラヴィット！』出演時のオフショット＆佐野勇斗（M!LK）との2ショット