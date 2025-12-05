RIP SLYMEのILMARI・SU・FUMIYAが小顔デカ目なプリクラを披露「ベストフレンドって書いててキュン」「ギャルおじじゃないですか！笑」「ぬいぐるみまで持ってかわいすぎる」
RIP SLYMEのILMARIとSUがプリクラショット、さらにゲームセンターをわちゃわちゃ楽しむ写真や動画を個人Instagramで公開している。
【写真＆動画】RIP SLYMEのILMARI・SU・FUMIYAの小顔デカ目なプリクラ①②
■プリクラで抱えているぬいぐるみをゲットするまでの動画も公開
ILMARIが公開したのは、SUとFUMIYAで撮影したプリクラショット。3人とも小顔＆目が大きくなり、さらに美白効果も抜群の状態になっている。「リップスライム大好き」「BEST FRIENDS」というラクガキも。
そのプリクラでILMARIは『ズートピア』のニックの大きなぬいぐるみを抱いているが、InstagramにはUFOキャッチャーで、そのぬいぐるみをゲットする動画も公開されている。
さらにFUMIYAが抱えている大きなぬいぐるみをゲットするまでの動画も2本立てで披露し、3人肩を寄せ合いプリクラを撮影する動画や、プリクラのフレームにメッセージを書いている和気あいあいとした写真も公開されている。
SUは「プリクラ楽しい」と添えて、ILMARIとは違ったプリクラ撮影中の動画を公開。次々にポーズを変える様子や、できあがりに3人で爆笑するシーンも収められている。
ファンからは「ベストフレンドって書いててキュン」「ギャルおじじゃないですか！笑」「わちゃわちゃ感最高」「ぬいぐるみまで持ってかわいすぎる」などといった声が続々と到着している。