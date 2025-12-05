RIP SLYMEのILMARIとSUがプリクラショット、さらにゲームセンターをわちゃわちゃ楽しむ写真や動画を個人Instagramで公開している。

【写真＆動画】RIP SLYMEのILMARI・SU・FUMIYAの小顔デカ目なプリクラ①②

■プリクラで抱えているぬいぐるみをゲットするまでの動画も公開

ILMARIが公開したのは、SUとFUMIYAで撮影したプリクラショット。3人とも小顔＆目が大きくなり、さらに美白効果も抜群の状態になっている。「リップスライム大好き」「BEST FRIENDS」というラクガキも。

そのプリクラでILMARIは『ズートピア』のニックの大きなぬいぐるみを抱いているが、InstagramにはUFOキャッチャーで、そのぬいぐるみをゲットする動画も公開されている。

さらにFUMIYAが抱えている大きなぬいぐるみをゲットするまでの動画も2本立てで披露し、3人肩を寄せ合いプリクラを撮影する動画や、プリクラのフレームにメッセージを書いている和気あいあいとした写真も公開されている。

SUは「プリクラ楽しい」と添えて、ILMARIとは違ったプリクラ撮影中の動画を公開。次々にポーズを変える様子や、できあがりに3人で爆笑するシーンも収められている。

ファンからは「ベストフレンドって書いててキュン」「ギャルおじじゃないですか！笑」「わちゃわちゃ感最高」「ぬいぐるみまで持ってかわいすぎる」などといった声が続々と到着している。

■「リップスライム大好き」という手書きメッセージにも注目！ILMARIプリクラショット

■プリクラの仕上がりに笑い合う3人の動画も！SUプリクラショット