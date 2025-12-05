渡辺翔太が天真爛漫スマイルで公園トレーニング！もこもこダウンでちょこまか動く姿に「5歳児みたいにバブい」「ダブルピースかわいすぎ」「マシンが遊具に見えちゃう」
Snow Manの渡辺翔太がニッコニコ笑顔でトレーニングマシンにチャレンジする動画が、TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』の公式SNSで公開された。
【動画】渡辺翔太が天真爛漫スマイルで公園トレーニングなど①②
■過去にはラウール・目黒蓮とトレーニングしながら「カリスマックス」を披露する姿も
公開された動画で渡辺は、メンバーカラーの青いダウンジャケット姿で登場。屋外の公園のようなスペースにある、脚を前後に動かすトレーニングマシンにチャレンジしながら、ゴキゲンでダブルピース。大きく白い息を吐いてみせるシーンも。
ゆっくりトレーニングマシンから降りると、小走りで次に移動。青空をバックに腰を捻るトレーニングマシンにチャレンジし、子どものような遊び心でくるっと回ってみせる姿も披露した渡辺だった。
「5歳児みたいにバブい」「ダブルピースかわいすぎる」「のどかで癒される」「なんにも喋ってないのに楽しそう」「トレーニングマシンなのに遊具に見えちゃう」などといった声が続々と到着。
季節は違うが過去には、半そで姿のラウールと目黒蓮と渡辺が公園でトレーニングマシンに勤しみ「カリスマックス」を踊る動画も公開している。