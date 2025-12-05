嵐の公式Instagramが、2003年発売のシングル「とまどいながら」のジャケット写真を“ThrowBack ARASHI”として公開。若き日の5人が放つ圧倒的な存在感に、ファンから懐かしさと感動の声が寄せられている。

【画像】嵐「とまどいながら」ジャケット写真／過去のジャケット写真まとめ

■静かな強さを宿す、2003年の嵐の存在感

公開された1枚目（通常盤）は、黒を基調とした画面の中で、ブラウンのケープのような衣装を纏った5人が円状に配置されたビジュアル。強い眼差しが印象的で、シンプルな構図ながら、それぞれが確かな存在感を放っている。

2枚目（初回限定盤）は、燃え上がる炎を前に同じケープ姿の5人が横一列に立つドラマティックなショット。炎の光に照らされ浮かび上がる表情や鋭い視線が、若さと独特の色気をまとい、2000年代初期の空気をそのまま閉じ込めたような1枚になっている。

SNSでは「伝説のビジュアルすぎる」「すごく懐かしい」「みんなかっこいい」「みんなビジュ良い」「最高」「全員優勝」「神曲」「美しすぎる」「尖ってる若嵐大好き」「凛々しい」「若いのに色気ある」「この頃の前髪長めヘア好き」など、多くの反響が寄せられている。

■嵐 過去のジャケット写真まとめ