総合格闘家でUFCフライ級5位の平良達郎が4日（日本時間5日）、米国・ラスベガスで行われた「UFC323」のプレスカンファレンスに出席。対戦相手の同級2位ブランドン・モレノ（メキシコ）とのフェースオフなどを行った。

平良はUFC9戦目にして初となるプレスカンファレンスに、チェック柄のスーツ姿で登壇。このスーツの“裏話”を同門選手が明かした。

■平良達郎、恩師の想いを纏い初登壇

平良は6日（同7日）に米国・ラスベガスで開催される「UFC323」で元同級王者モレノとの“大一番”に臨む。

同大会では王者アレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）と挑戦者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）によるフライ級タイトルマッチも行われ、「モレノvs.平良」の勝者がタイトル戦の勝者と次戦で対戦する可能性が高い。

フェースオフでは平良、モレノともに笑顔で握手を交わすなど紳士的な振る舞いを見せ注目を集めた。

そんななか平良の着用したスーツについて、「THE BLACKBELT JAPAN（TBJ）」で同門の岡田遼氏が自身のXを投稿。「『いつかこんな日が来た時の為に』と彼が修斗のチャンピオンになった際に松根さんがプレゼントしたオーダースーツを着用」と、TBJの松根良太代表からの贈り物であることを明かした。

この投稿を見たファンからは「素敵すぎる」「いいね100万回押させてください！！！」「素敵なお話 聞けてありがたいです」「松根さんの愛を感じる」「タイトル挑戦用にもう1着必要になっちゃいますね！」などの反応が寄せられている。

平良は2日後に控えたモレノ戦について「自分の戦いをすれば、必ずフィニッシュできる」と自信のほどを語っているが、元王者に勝利することができるのか。2024年12月の朝倉海以来となる日本選手のタイトル挑戦なるかにも注目したい。