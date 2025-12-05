ブリティッシュパブ『HUB』の東京と神奈川、大阪の店舗でSV男子の試合が放映！

全国展開するブリティッシュパブ『HUB』にて、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の試合が放映される。

イギリス風パブチェーン店である『HUB』では、店舗内のスクリーンで様々なスポーツの映像を流し、お酒やフィッシュ＆チップスなどの美味しいメニューを楽しみながらスポーツ観戦ができる。その東京都と神奈川、そして大阪の店舗にて12月と1月に開催するSVリーグ男子の試合が放映される。

12月6日（土）と7日（日）に開催される第7節では大阪ブルテオン vs 東京グレートベアーズ、12月27日（土）と28日（日）の第8節からはVC長野トライデンツ vs 東京GBと、サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪Ｂの2ゲーム、そして2026年1月3日（土）と4日（日）の第9節ではジェイテクトSTINGS愛知 vs 大阪Ｂの合計8試合が、現時点で放映されることが決まっている。

なお、試合によってライブ配信される店舗は異なっている。詳細は以下の通り。

■2025年12月6日（土）

▼第7節GAME1 大阪ブルテオン vs 東京グレートベアーズ（試合会場:Asueアリーナ大阪）

放映店舗:HUB外苑前店・HUB渋谷道玄坂店・HUB京阪京橋店／17:05～



■2025年12月7日（日）

▼第7節GAME2 大阪ブルテオン vs 東京グレートベアーズ（試合会場:Asueアリーナ大阪）

放映店舗:HUB渋谷道玄坂店・HUB新横浜店・HUB京阪京橋店／17:05～



■2025年12月27日（土）

▼第8節GAME1 サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン（試合会場:おおきにアリーナ舞洲）

放映店舗:HUB京阪京橋店／13:05～

▼第8節GAME1 VC長野トライデンツ vs 東京グレートベアーズ（試合会場:エア・ウォーターアリーナ松本）

放映店舗:HUB渋谷道玄坂店／14:05～



■2025年12月28日（日）

▼第8節GAME2 サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン（試合会場:おおきにアリーナ舞洲）

放映店舗:HUB京阪京橋店／13:05～

▼第8節GAME2 VC長野トライデンツ vs 東京グレートベアーズ（試合会場:エア・ウォーターアリーナ松本）

放映店舗:HUB渋谷道玄坂店／13:05～



■2026年1月3日（土）

▼第9節GAME1 ジェイテクトSTINGS愛知 vs 大阪ブルテオン（試合会場:岡崎中央総合公園総合体育館）

放映店舗:HUB京阪京橋店／14:05～



■2026年1月4日（日）

▼第9節GAME2 ジェイテクトSTINGS愛知 vs 大阪ブルテオン（試合会場:岡崎中央総合公園総合体育館）

放映店舗:HUB京阪京橋店／14:05～

