Koki,、父・木村拓哉が家でサンタ姿に 幼少期のクリスマスの思い出を明かす「びっくりして叫んでしまって（笑）」
モデル・俳優のKoki,（22）が5日、d'Alba「City of Glow」プレスデーに登場。父の木村拓哉がサプライズでサンタになったという思い出のクリスマスを明かした。
【動画】大胆肩出しドレスで登場したKoki, 父・木村拓哉とのエピソードも告白
同ブランドのアンバサダーを務めるKoki,は「このようなすばらしいブランドのアンバサダーを務めることができてとても光栄に思います。少しずつ私も自分の光を表現できたらなと思います」とにっこり。
今年のクリスマスは「やっぱり家族とあたたかく過ごしたい」といい「一緒にクリスマスディナーを作ったり、プレゼントはまだ買えていないのでちょっと探しに行ったり、あたたかい時間を過ごしたい」と語った。
思い出に残っているクリスマスの思い出を聞かれると「小さい頃にサンタさんがいるって信じていて、そのとき幼稚園生だったんですけど、父がサンタさんになって登場してくれて。窓をコンコンコンとノックしてくれたんですけど、うれしい叫びじゃなくて、びっくりして叫んでしまって…（笑）」と印象的なクリスマスの思い出を明かした。
d'Alba（ダルバ）は、韓国発スキンケアブランド。同ブランドの世界観を体感できるPOP UPイベント「City of Glow」を表参道クロッシングパークにて7日〜28日の期間限定で開催する。
