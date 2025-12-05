¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Þ¤ß¤ì¤Î¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¼ºÂÖ¤Ï¥ß¥¹¥³¥ó¤Î½¹°¤µ¤ò¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ë
¡ÊCNN¡ËÈþ¤·¤µ¤Ï¸«¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Þ¤ß¤ì¤Î¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ÌäÂê¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¼ç´ÑÅª¤ÊÅêÉ¼´ð½à¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò¤á¤°¤ë¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Î¥Õ¥¡¥Æ¥£¥Þ¡¦¥Ü¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥Ü¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔÀµÅêÉ¼¤äÈëÌ©¼çµÁ¡¢¤½¤·¤Æ¤¨¤³¤Ò¤¤¤¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿³ºº°÷¤Î1¿Í¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Ï¥ë¥Õ¡¼¥·»á¤Ï¡¢11·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Âç²ñ¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¼Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢SNS¤Ç¿ô¡¹¤ÎÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ð¥Î¥ó·Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Íºî¶Ê²È¤Î¥Ï¥ë¥Õ¡¼¥·»á¤Ï¡¢30¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¸ø¼°¿³ºº°÷ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÂ¨ÀÊ¤Î¿³ºº°÷¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÈëÌ©ÅêÉ¼¡×¤Ç»öÁ°¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡ãMUO¡ä¤Ï¤³¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤¿¤À¤·¤½¤ì¤è¤ê¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¤¬¡¢MUO¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼·ó²ñÄ¹¥é¥¦¥ë¡¦¥í¥Á¥ã¡¦¥«¥ó¥È¥¥»á¤È¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªÁ·Î©¤Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¥Ï¥ë¥Õ¡¼¥·»á¤¬½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
MUO¤â¥í¥Á¥ã¡¦¥«¥ó¥È¥¥»á¤ÎÊÛ¸î»Î¤âCNN¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Á¥ã¡¦¥«¥ó¥È¥¥»á¤Ï¥á¥¥·¥³¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¥á¥¥·¥³¹ñ±ÄÀÐÌý²ñ¼Ò¥Ú¥á¥Ã¥¯¥¹¤È¥í¥Á¥ã¡¦¥«¥ó¥È¥¥»á¤Î²ñ¼Ò¤¬Äù·ë¤·¤¿·ÀÌó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Î¸øÀµ¤Ê¸ø³«Æþ»¥¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÄù·ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Ú¥á¥Ã¥¯¥¹¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¥í¥Á¥ã¡¦¥«¥ó¥È¥¥»á¤È´Ø·¸¤¹¤ë´ë¶È¤È·ë¤ó¤À·ÀÌó¤Ï°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢·ÀÌó´Ø·¸¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥á¥¥·¥³¸¡»¡¤¬11·î26Æü¤Ë¥í¥Á¥ã¡¦¥«¥ó¥È¥¥»á¤òËãÌô¤äÉð´ï¤ÎÌ©Çä¡¢Ç³ÎÁÀàÅð¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÁÈ¿¥ÈÈºá¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç²ñ¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¥Á¥ã¡¦¥«¥ó¥È¥¥»á¤Ï¤³¤³¿ôÆü¡¢SNS¤ËÊ£¿ô¤ÎÀ¼ÌÀ¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÄ¥¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥Ï¥ë¥Õ¡¼¥·»á¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¡£¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼³ÍÆÀ¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¼çÄ¥¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÆüÏÂ¸«¼çµÁ¼Ô¡×¤È¤Î¤Î¤·¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²õÌÇÅª¤À¡£À¾¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½¤Ç5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥ä¥»¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼Âà¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤ÀÀ¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¡ÖÃé¼Â¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥ä¥»¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤éÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¥Ï¥ë¥Õ¡¼¥·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ä¥»¤µ¤ó¤¬¸õÊä¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ó¥¶¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢¥í¥Á¥ã¡¦¥«¥ó¥È¥¥»á¤Ï¡¢½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÍ¸úÀ¤Ï¡Ö¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤Â¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¡×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
À¤³¦Âç²ñ¤ÎÁ°¤«¤é¡¢¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£11·î½é¤á¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤ÎÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤¬Âç²ñÁ°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤Ë¥Ü¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ò¤·¤«¤ê¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬ÂàÀÊ¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÉ÷É¾
¥ß¥¹¥³¥ó¤ÏÀ¯¼£¤È¹ñ¤Î°Ò¿®¤¬¸òºø¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î¼ºÂÖ¤Ï¡¢Âç²ñ¤È¤½¤Î½Ð¾ì¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÂåÉ½¤òÁª½Ð¤¹¤ë³Æ¹ñ¤ÎÂç²ñ±¿±Ä¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¤Î»öÂÖ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
²áµî5Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç¤â¡¢³Æ¹ñ¼çºÅ¼Ô¤Ïº¹ÊÌÅª¤Ê»²²ÃÍ×·ï¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¡¢³°¹ñ¿Í·ù°¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥ß¥¹USA¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢23Ç¯Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¥Î¥¨¥ê¥¢¡¦¥Ü¥¤¥È¤µ¤ó¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ²Ä²ò¤ÊSNSÅê¹Æ¤ò»Ä¤·¡¢¼Âà¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ÎËÁÆ¬¤«¤é11Ê¸ÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÄÀÌÛ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¸·³Ê¤ÊÈëÌ©ÊÝ»ý·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤³¤Î¿ôÆü¸å¡¢¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥óUSA¤â¼Âà¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
25Ç¯¤Î¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ï¡¢¥ß¥¹¥³¥ó³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥ê¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Í¡¹¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢È¬É´Ä¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ØÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¡Ø¤³¤ì¤ÏÍø±×ÁêÈ¿¤À¡Ù¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¿¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤ÎÍø±×¤â¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ó¤éÌÜ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥ß¥¹¥³¥ó¤Ï¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¾ï¤Ë¾¦¶ÈÅª¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢ÃËÀ¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¤¬1996Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤Ç¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Í¥Àè¤À¡£¼çºÅ¼Ô¤Ï¸øÊ¿À¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ»ÆÁÅªµÁÌ³¤ä½Ð¾ì¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸µÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î´°Á´À¤Ï¡¢¼ç¤ËÉ¾È½¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÕµÁ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊ³Æ®
¶áÇ¯¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ï¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò°·¤¦ÊóÆ»¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Îµ¿Ìä¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥ß¥¹¥³¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ï¥ß¥¹¥³¥ó³¦¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö20Ç¯Á°¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£50Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡×
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é¡¢Ã±°ìÅª¤ÊÈþ¤Î´ð½à¤È»þÂåÃÙ¤ì¤Î½÷À´Ñ¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¹¥³¥ó¤Î¿êÂà¤Ï¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤ÜËÜ¼ÁÅª¤Ë¡¢½÷À¤òÊª¤È¤·¤Æ°·¤¦¥ß¥¹¥³¥ó¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÀ¤³¦¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤ÎÂ¸Â³¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ç¤µ¤¨¡¢Âç²ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤½¤ì¤Û¤É»þÂåÃÙ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ÎºÇ¶á¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ï¡¢¶áÂå²½¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë»þÂåÃÙ¤ì¤À¡£¤³¤Î10Ç¯¤Ç²þÄê¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Êµ¬Â§¤Ï¡¢28ºÐ°Ê¾å¡¢Êì¿Æ¡¢´ûº§½÷À¤Î»²²Ã¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬³×¿·Åª¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤ä¥ß¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤Ã¤¿Âç²ñ¤¬¿åÃå¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÇÑ»ß¤·¡¢¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤ÊÂåÂØ°Æ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤«¤é²¿Ç¯¤â·Ð¤Ä¤¬¡¢¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î¿åÃå¿³ºº¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖÀÎ¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤¬¼«Ê¬¤ÎÌî¿´¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤òÄÉµá¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×ÃÙ¤¹¤®¤ë¡¢¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë
¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅöÌÌ¤Î²ò·èºö¤Ï¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ÊÅêÉ¼´ð½à¤È´Æºº¥×¥í¥»¥¹¤ÎÆ³Æþ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢²ñ·×»öÌ³½ê¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¤ËÅêÉ¼¤Î´Æ»ë¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤¬´Æºº¤µ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£½¾Íè¤Î´·¹ÔÄÌ¤ê¡¢Éõ°õ¤µ¤ì¤¿ÉõÅû¤«¤é·ë²Ì¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìËç¤Î»æ¤«¤é·ë²Ì¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤¿¤À¤Á¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£CNN¤ÏMUO¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ß¥¹¥³¥ó¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÊ¸²½¾å¤Î°ÕµÁ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È²þ³×¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¼êÃÙ¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥ß¥¹¥³¥ó¤ÎÌ¤Íè¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¾Â¦½ô¹ñ°Ê³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¥ß¥¹¥³¥ó¤¬¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤â»÷¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò»ý¤Á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ù»ý¼Ô¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬¼«¿È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»üÁ±»ö¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤äÊç¶â³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤òÉÏº¤¤«¤éÃ¦µÑ¤µ¤»¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥µ¡¦¥Þ¥Ê¥í¤µ¤ó¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤ÈÂç²ñ¤Î¾Þ¶â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÂç³Ø¤Î³ØÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¶ì¤·¤à¤Î¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Ü¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤ÎÍâ½µ¡¢·ë²Ì¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤ÄSNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¿ô¡¹¤ÎÃæ½ý¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢Éî¿«¡¢¹¶·â¡¢¤½¤·¤Æ»¦³²Í½¹ð¤µ¤¨¤â¼õ¤±¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢»ä¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÎÏ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¹¥Îã¤À¤È¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£SNS¤ÏÂç²ñ¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÏÀÁè¤ÎÈ¯À¸¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½Ð¾ì¼Ô¤é¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹¤²¡¢¸ø¤Ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤¿¤Á¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤¦ÊýË¡¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö#MeToo±¿Æ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷À¤ÎÈ¯¸À¤¬Ãæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤¬¸ø¤Î¾ì¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤¿¡×
¸¶Ê¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§This year¡Çs Miss Universe debacle shows how beauty pageants turned ugly
