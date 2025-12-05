aikoが、47枚目のシングル「Cry High Fly」を来年1月14日にリリースする。

今作シングルには表題曲の「Cry High Fly」をはじめ、カップリングとして「大切だった人」「消しゴム」と「Cry High Fly(instrumental)」の全4曲、全てを新録で収録する。タイトルから各楽曲がどのような仕上がりになっているか楽しみにしてほしい。

そして、前作「シネマ/カプセル」から約1年ぶりのシングルリリースとなる今作の初回限定仕様盤には、＜aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」＞の映像が収録されたBlu-ray または DVDが付属される。本映像は、2025年3月15日にZepp Hanedaにて開催されたライブの模様が収録。特典映像では、「behind the scenes」としてバックステージの模様が収録されるほか、今回もオーディオコメンタリーとして「福音声：aiko」が収録される。

また、初回限定仕様盤は、お馴染みのカラートレイ仕様となり、全国のCDショップやオンラインショップで予約購入された方には、先着で「Love Like Rock vol.10」パスステッカーが付いてくる。

今回の発表にあわせ、初回限定仕様盤および通常仕様盤のジャケット写真と新アーティスト写真も公開された。初回限定仕様盤は、真紅に染まった空間で、同じく赤い衣装を纏ったaikoが、わずかに顔を上げて感情の奥底を覗き込むかのようなポートレートとなっている。通常仕様盤は、カラフルなコートを羽織ったaikoが空へと開かれた台座の端に座り、大空へ羽ばたく直前の解放感と静かな決意を感じさせるアートワークだ。

新しいアーティスト写真は、ユニコーンが描かれた深紅のタペストリーを背景に、フリルブラウスを纏ったaikoが正面を見据える。その凛とした眼差しと、幻想的なモチーフが相まって、力強さと神秘性を感じるポートレートとなっている。

■47th Single「Cry High Fly」

2026年1月14日(水)リリース

CD購入 https://aiko.lnk.to/47thSG ■初回限定仕様盤A (CD＋Blu-ray)

品番：PCCA-15043

価格：3,960円(税込)

■初回限定仕様盤B(CD＋DVD)

品番：PCCA-15044

価格：3,960円(税込)

■通常仕様盤 (CD Only)

品番：PCCA-15045

価格：1,320円(税込)

■CD収録内容

M1,Cry High Fly

M2,大切だった人

M3,消しゴム

M4, Cry High Fly (instrumental) ■Blu-ray/DVD収録内容：

aiko Live Tour「Love Like Rock vol​.10」

1​. beat

2​. アンコール

3​. ジェット

4​. 舌打ち

5​. あたしのせい

6​. 鮮やかな街

7​. ぶどうじゅーす

8​. ホーム

9​. ガラクタ

10​. 願い事日記

11​. 星の降る日に

12​. 微熱

13​. サイダー

14​. キラキラ

15​. 好き嫌い

16​. あたしの向こう

17​. skirt

18​. 相合傘

19​. 好きにさせて

20​. 相思相愛

21​. 果てしない二人

22​. シネマ

ending 特典映像：「Love Like Rock vol.10」behind the scenes

福音声：aiko ■47th Single「Cry High Fly」初回限定仕様盤

予約購入先着特典：「Love Like Rock vol.10」パスステッカー ※通常仕様盤には上記特典はつきませんのでご注意ください。

※全国のCDショップ、WEBショップにて2026年1月14日(水)発売「Cry High Fly」初回限定仕様盤をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。

＜aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24.9」＞

2025年12月6日(土) 東京：国立代々木競技場 第一体育館 開場 16:00 / 開演 17:00

2025年12月7日(日) 東京：国立代々木競技場 第一体育館 開場16:00 / 開演 17:00

2025年12月31日(水) 大阪：大阪城ホール 開場 20:00 / 開演 21:30 （カウントダウンライブ） ・チケット代：全席指定 9,200円（税込） ※未就学児入場不可、小学生以上はチケット必要

※公演日によって開場/開演時間が異なりますのでご注意ください。

※開場/開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

※小学生以上チケット必要。/ 未就学児はご入場できません。

※12月31日(水)大阪城ホール公演は、終演時間が深夜になる可能性があるため、18歳未満の方は保護者同伴又は保護者の承諾書をご持参のうえ、ご来場ください。

承諾書をお持ちでない場合、ご入場・ご鑑賞をお断りする場合がございます。

承諾書に関しましては、後日アナウンスするURLよりダウンロード・プリントアウトをお願い致します。必要事項をご記入の上、ご持参ください。

＜aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25」＞

2026年1月15日（木） 東京：J:COMホール八王子

2026年1月16日（金） 東京：J:COMホール八王子

2026年1月21日（水） 静岡：アクトシティ浜松 大ホール

2026年1月24日（土） 広島：上野学園ホール

2026年1月25日（日） 広島：上野学園ホール

2026年1月30日（金） 愛媛：松山市民会館 大ホール

2026年1月31日（土） 香川：レクザムホール

2026年2月8日（日） 茨城：水戸市民会館 グロービスホール

2026年2月10日（火） 埼玉：大宮ソニックシティ

2026年2月11日（火祝） 埼玉：大宮ソニックシティ

2026年2月27日（金） 福岡：福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年2月28日（土） 福岡：福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年3月4日（水） 東京：東京ガーデンシアター

2026年3月5日（木） 東京：東京ガーデンシアター

2026年3月12日（木） 滋賀：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

2026年3月14日（土） 兵庫：アクリエひめじ 大ホール

2026年3月15日（日） 兵庫：アクリエひめじ 大ホール

2026年4月5日（日） 鳥取：米子コンベンションセンター

2026年4月8日（水） 大阪：フェスティバルホール

2026年4月9日（木） 大阪：フェスティバルホール

2026年4月19日（日） 秋田：あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2026年4月23日（木） 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年4月24日（金） 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年5月3日（日） 大阪：フェスティバルホール

2026年5月4日（月祝） 大阪：フェスティバルホール

2026年5月9日（土） 宮城：仙台サンプラザホール

2026年5月10日（日） 宮城：仙台サンプラザホール

2026年5月14日（木） 北海道：札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年5月16日（土） 北海道：函館市民会館

2026年5月23日（土） 京都：ロームシアター京都 メインホール

2026年5月24日（日） 京都：ロームシアター京都 メインホール

2026年6月6日（土） 東京：東京ガーデンシアター

2026年6月7日（日） 東京：東京ガーデンシアター

2026年6月12日（金） 石川：本多の森 北電ホール

2026年6月16日（火） 新潟：新潟県民会館

2026年6月29日（月） 大阪：フェスティバルホール

2026年6月30日（火） 大阪：フェスティバルホール ■チケット料金：8,200円（税込）

※未就学児入場不可、小学生以上はチケット必要

※公演日によって開場/開演時間が異なりますのでご注意ください。

※開場/開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 ■一般発売日：後日アナウンスいたします。 ※1公演2枚までお申込み可

※最大第5希望までお申込み可

※1お申込みのうち、当選は1公演のみ。

※Baby Peenats先行、Team aiko先行ともにお申込み期間中に入会していただく方も応募可能です。（ただし一部決済方法ではお申込みが間に合わない場合がございますので注意ください。）

※お申込み多数の場合は抽選となります。ご了承のうえご利用いただけますようお願い致します。

※ご同行者様にも注意事項を必ずお伝えください。

イベント出演情報

＜玉響 aiko・立川談春二人会＞

出演日：2025年12月28日(日) 16:00開場／17:00開演

場所：大阪 フェスティバルホール

URL：https://www.aiko.com/topics/?id=7867