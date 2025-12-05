◆プロボクシング三大世界戦▼ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者ノニト・ドネア ▼ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者レネ・サンティアゴ ▼ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマット１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１７日、東京・両国国技館）

王座統一戦に挑むＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝が５日、都内の所属ジムで練習を公開した。シャドーボクシング、ミット打ちを披露した高見は「しっかり調整ができている。統一戦ということで、前回よりもさらに気合が入っている。今回は長いラウンドいきそうな気もするが、願望は４ラウンドＫＯ（勝ち）です」とリップサービスを含め宣言した。

７月のエリック・ロサ（ドミニカ共和国）戦では１０回ＴＫＯ勝ちしてＷＢＡ王座を獲得。今回は同王座の初防衛戦となるが、それ以上にＷＢＯ世界同級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝との統一戦という大一番。サンティアゴは３月に同門の先輩・岩田翔吉（２９）から王座を奪ったテクニシャン。スタミナを武器にフットワークを駆使してパンチをヒットするくせ者だ。「今回は特に足がキーポイントになる。足を使う選手には足で対抗する。足さばき、ステップの多い試合になる」という。さらに相手の旺盛なスタミナを消耗させるためにも「序盤が大事。序盤にいかにダメージを与えられるかがカギになる。ボディーもそうだが、相手の嫌がる、気持ちを折るような展開に持ち込みたい」と戦略をたてる。４ラウンドＫＯは望ましいが、本音は長丁場を想定しての組み立てを頭の中に描いている。

世界王者になり忙しい日々過ごしている。１０月には後援者の紹介で千葉の「館山スポーツ大使」に任命された。来年１月２５日に開催される「館山若潮マラソン」にゲストランナーとして参加する。「チャンピオンのままで行かないと格好がつかない。試合へのモチベーションにもなります」と笑った。

スパーリングパートナーはサンティアゴとの対戦経験のある岩田、元ＷＢＡ世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟ら充実したメンバーとの実戦練習を重ねた。初防衛戦でいきなり統一戦を行うのはまれなケースであり、ジム側の大きな期待を背負っての一戦となる。「最近、ＳＮＳのコメント欄を見ていると『帝拳ジムは戦術のプランがないんじゃないか』『足を使う選手を仕留めきれない』というのを目にする。そういう声を自分が覆したい」と言い切る。ライトフライ級は今回がラストマッチ。無敗の２３歳は、２つのベルトを手に、フライ級への転向を宣言するつもりだ。（近藤 英一）

◆高見 亨介（たかみ・きょうすけ）２００２年４月５日、東京都新宿区生まれ。目黒日大高でインターハイ、国体優勝。アマ戦績は４３勝４敗。２２年７月にプロデビュー。２５年４月に日本ライトフライ級王座を獲得。同年７月にエリック・ロサを下しＷＢＡ世界同級王座を獲得。プロ戦績は１０戦全勝（８ＫＯ）。身長１６７センチの右ボクサーファイター。家族は両親と兄、妹。