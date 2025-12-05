◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

２３位から浮上を狙った２０２３年賞金王の中島啓太（フリー）は２バーディー、２ボギー、１トリプルボギーの７３とスコアを落とし、通算５オーバーでホールアウトした。

１８番パー３で痛恨のトリプルボギーを喫し、天を仰いだ。「トップも伸びていなかったので、１７番でバーディーを取って、これからだという時だった。ちょっとこれで厳しくなってしまった」と口にした。

この日、ピンは右から６ヤードに切られ、実測値は２３２ヤードだった。「クラブが（４番アイアンで）ピッタリだったので、ベタピンにつけてやろうというぐらいの気持ちで打ったが、ミスが大きかった」。第１打をグリーン右バンカーに入れ、第２打はピン右３〜４メートルで一度は止まったが、下り傾斜を加速しグリーン右にこぼれた。第３打も再びカラーまで戻り、パターでの第４打は１メートル半ショート。４オン２パットのトリプルボギーとなった。「ティーショット、バンカー、アプローチ、パターと４回ミスをしたのでトリプルになりますよね…」と肩を落とした。

第２ラウンドは午前９時２０分に第３組で金子駆大、米沢蓮とティーオフした。「ギャラリーの方が、こんな早いスタートでもついてきてくれている。あと２日、楽しんでもらえるなゴルフができればなと思う」。２０２３は２位、昨年は４位の大会で週末に巻き返す。