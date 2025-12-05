西武は５日、日本ハムからＦＡ宣言をしていた石井一成内野手（３１）の獲得を正式に発表した。この日囲み取材に応じた広池球団本部長が、「獲得に合意しました」と明かした。石井の今季年俸はＣランクのため、人的補償は発生しない。

石井は早大から２０１６年度ドラフト２位で日本ハムに入団。９年目の今季は日本ハムで正二塁手として１０８試合に出場し、打率２割５分９厘、６本塁打の成績。西武の二塁は今季、守備位置別最下位の打率２割０分６厘で“貧打線”の一因となっており、打力を兼ね備える石井は２０１９年以来の優勝へ必要不可欠な存在だ。同本部長は「打撃の指標もいいですし、セカンドの守備の数値も非常に良い。獲得できれば内野手にも競争が激しくなって、チーム力の向上につながると思って獲得を決めました。攻守両面で貢献できる選手ですので、しっかりと試合に出て貢献してほしい」と期待を寄せた。

チームにとって、ＤｅＮＡからＦＡの桑原に続き２人目のＦＡ補強。今季５位からの巻き返しへ、大きな戦力強化となりそうだ。

◆石井一成（いしい・かずなり）１９９４年５月６日、栃木県生まれ。３１歳。作新学院では２年夏から３季連続で甲子園出場。早大では１年春からリーグ戦に出場し、３年春に遊撃のベストナイン。４年時に主将も務めた。１６年ドラフト２位で日本ハム入り。弟・巧は２５年ドラフト６位でヤクルトに入団。通算成績は７４３試合で打率２割２分３厘、２８本塁打、１５６打点、３３盗塁。１８２センチ、８６キロ。右投左打。