ロサンゼルス現地12月2日（日本時間3日）、Aurora Warehouseにて開催されたグローバルショーケース＜ennichi ’25 Japanese Music Experience LA＞が開催され、出演したf5ve、JP THE WAVY、Awich、PSYCHIC FEVERらが現地のファンに向けて熱気あふれるパフォーマンスを披露した。

◆ライブ写真

＜ennichi ’25 Japanese Music Experience LA＞は、一般社団法⼈カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）とTOYOTA GROUPが主催となり、日本音楽の国際的評価向上と持続的な発展を目指すイベントだ。2025年3月には、Ado、YOASOBI、新しい学校のリーダーズが出演したことでも大きな注目を集めた。

同イベントのトップバッターを務めたのは、BloodPop®がエグゼクティブ・プロデューサーを務めるf5ve。11月14日にはアルバム『SEQUENCE 01.5 (dreaming of the 2nd 1st impact - consequences of the fate redux)』をリリースしたばかりだ。5人のメンバーがステージに登場し、RUIが「ennichi ‘25へようこそ！ 今日は日本の伝統的なお祭り”縁日”を存分に楽しんでくださいね！」と呼びかけると、会場は歓声に包まれた。東京の大都会を思わせる洗練されたサウンドと、可愛らしさの中にセクシーさも感じさせる多彩なダンスパーフォーマンスでオーディエンスを魅了。アメリカのf5veファンのエネルギーは凄まじく、日本語の歌詞までも一緒に歌い上げる光景も見られた。

続くJP THE WAVY、AwichがHIP HOPバイブス溢れるステージを披露した後は、ヘッドライナーとしてアメリカでもブレイク中のPSYCHIC FEVERが登場。一曲目は、10月26日に日本で放送が開始されたテレビ朝日×東映『仮面の忍者 赤影』のオープニング曲「SWISH DAT」。タイアップドラマの世界観である“和”の要素を取り入れたHIP HOP楽曲で「ennichi ’25 Japanese Music Experience LA」のコンセプトにピッタリな世界観を表現し、会場を一気にPSYCHIC FEVERの世界へと引き込む。メインラッパーのJIMMYは「PCF（PSYCHIC FEVER）!! PCF!!」のコール&レスポンスでオーディエンスを煽り、会場の熱を一気に加速させた。グローバルバイラルヒット曲「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」では、本楽曲でコラボしているJP THE WAVYをステージに迎え、会場全体で大合唱に包まれた。

また、ライブ前日の12月1日(月)にはカンファレンス＜ennichi ’25 Japanese Music Industry Mixer＞も開催され、日本の音楽の可能性ついてのトークセッションが行われた。PSYCHIC FEVERとf5veも最後に登壇し、KAEDEは英語で「ennichi ’25に参加できたこと、光栄です。世界中のクリエイターの皆さんとの出会いの中で受けたインスピレーションは、私たちの活動の大きな糧となっています。ライブを通して、J-POPカルチャーの可能性を皆さんにお見せしたいと思います！」とスピーチし、JIMMYも「僕たちは2022年にデビューしてから約2年間は日本を離れて活動していました。今年の2月、初めてのアメリカツアーでロサンゼルスを含む6都市をまわったことは僕たちにとって特別な機会であり、貴重な経験となりました。そして今日、こうしてennichi ‘25に参加できることを光栄に思います。」と英語でメッセージを送り、会場に集まった現地の音楽関係者たちから大きな声援が送られた。

2日間のイベントを終え、PSYCHIC FEVERのメインボーカルである小波津志は、終演後「今回はセットリストを含めて、多くの新しい挑戦があったライブでした。来てくださった皆さんと一緒に空間を作れたことが本当に嬉しかったですし、本番でしか味わえないエネルギーを感じることができて、幸せな時間でした」と、同イベントへの手応えを語った。

■＜ennichi ’25 Japanese Music Experience LA＞開催概要

開催日時：2025年12月2日（火）16:00開場（PST）

会場：Aurora Warehouse（米国カリフォルニア州ロサンゼルス）

1770 Baker Street, Los Angeles, CA 90012

出演者： Awich、f5ve、JP THE WAVY、PSYCHIC FEVER ※アルファベット順 ■f5ve セットリスト

UFO

Magic Clock

Wish

Lettuce

Sugar Free Venom feat.Kesha

Firetruck

リア⼥(Real Girl)

Bow Chika Wow Wow

Television

I Choose You

Underground

Snowman (Hannah Diamond Remix) ■PSYCHIC FEVERセットリスト

SWISH DAT

Spark It Up

What’s Happenin’

Just Like Dat feat. JP THE WAVY

Gelato

Rocket

Psyfe Cypher

Tokyo Spiral

BEAT BOX

Highlights

Temperature

Love Fire

Paradise

TALK TO ME NICE feat. TAMP 上段左から：Jeff Miyahara、Peyote Beats、☆Taku Takahashi、f5ve

中弾左から：JETRO奥村明子理事、文化庁戸倉長官、室田幸靖在ロサンゼルス日本国総領事、

Japan House海部優子館長

下段：PSYCHIC FEVER ■公式サイト：https://www.ennichi.info/

■フードベンダー名：築地銀だこ、相馬水産、からあげ専門店天下とり、UMACHA、他

■主催：CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”

■特別協力：文化庁

■後援：経済産業省、在ロサンゼルス日本国総領事館、ジェトロ・ロサンゼルス事務所、国際交流基金ロサンゼルス日本文化センター、JAPAN HOUSE Los Angeles

※本事業はJLOX+の補助を受けています。

◾️PSYCHIC FEVER「SWISH DAT」

2025年10月24日（金）配信

配信URL：https://psychicfever.lnk.to/SWISHDAT

◾️＜BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 “THE FESTIVAL”〜年末大感謝祭〜＞

2025年12月28日（日）

会場:ららアリーナ 東京ベイ

開場:16:00 /開演:17:00 ◆チケット料金

・全席指定:\12,100（税込）

・プレミアムチケット：\18,150（全席指定：\11,000＋アップグレード：\5,500＋税）

※プレミアムチケットはOFFICIAL FAN CLUB・GLOBAL OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約の購入者限定受付となります。（EXILE TRIBE FC先行抽選予約は受付対象外となります） ※年齢制限: 6歳以上有料、5歳以下入場不可

※託児所: 実施無し

※ticketbookリセールサービス：有り

※入場方法：QRコード ○お客様へのご案内が必要な注意事項

※実施中の先行受付にて多数のエントリーがあった公演は、以降の先行受付・一般発売等では受付対象外となる場合がございます。

※開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。

※出演者が変更となる場合がございます。

※都合により興行内容の一部を変更する場合がございます。

※着席指定席が含まれる場合がございます。着席指定席とは、公演中必ずご着席いただくお席となります。

※ステージの形状・ライブの構成・会場の特性等によっては、出演者や演出などの一部が見えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※政府や自治体の方針により、感染症対策にご協力いただく場合がございます。

※LDHオフィシャルホームページにて注意事項を必ずご確認のうえお買い求めください。 ○券売スケジュール

一般先行：2025年10月30日（木）

一般発売：2025年12月6日（土）

プレミアムチケット抽選受付：2025年11月3日（月・祝）15:00 詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/38023/

◾️＜PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 “EVOLVE” in THAILAND＞

日程：2026年1月17日（土）

場所：Live House @Search Studio,Bangkok,Thailand

その他詳細は後日発表予定。

◾️f5ve デラックスアルバム『SEQUENCE 01.5 (dreaming of the 2nd 1st impact - consequences of the fate redux)』

2025年11月14日（金）リリース

https://f5ve.ffm.to/sequence015 ▼収録楽曲

＜Disc 1＞

1.Initiate Sequence 01

2.Underground

3.Magic Clock

4.UFO

5.Firetruck

6.Lettuce

7.Sugar Free Venom feat. Kesha

8.Television

9.Bow Chika Wow Wow

10.Jump

11.リア女 (Real Girl)

12.Wish

13.Snowman

14.I Choose You ＜Disc 2＞

1.UFO (Dorian Electra & Count Baldor Remix)

2.Underground (DJ Chari & French Cries Remix) feat. STARKIDS

3.Underground (YAGI EXHIBITION’S MINI 4WD Remix)

4.Underground (Teddyloid Remix)

5.Underground (Doss Remix)

6.Magic Clock (The Deep & kimj remix)

7.Sugar Free Venom feat. Kesha (Finn Keane Remix)

8.Firetruck (umru Remix)

9.Bow Chika Wow Wow (Shinichi Osawa Remix)

10.Television (Kyundesu Remix) feat. N², Aisho Nakajima, sheidA & Yohji Igarashi

11.Jump (m-flo Remix)

12.Lettuce (8-bit Version)

13.Wish (Himera’s Shooting Star Remix)

14.I Choose You (HANAtruly Remix)

15.Snowman (Hannah Diamond Remix)