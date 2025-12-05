2ケタ得点の連続試合1297でストップ

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦で大仕事を果たした。同点の最終第4クォーター（Q）、劇的なブザービーター。アシストしたのはレブロン・ジェームズで、自身の偉大な記録を犠牲にし、チームの勝利を呼んだ。

第4Qの最終盤。120-120の同点でカウントダウンが進んでいく。

残り4秒を切ってボールを手にしたレブロンは、1秒後に八村塁へパス。八村が冷静に3ポイントシュートを沈めると同時に、試合終了のブザーが鳴り響いた。

この試合、レブロンは8得点にとどまり、2ケタ得点の連続試合が1297で止まった。NBA公式Xは「2007年1月6日から2025年12月1日まで」「毎試合で2桁得点」「レブロン・ジェームズにとって特別な道のりだった」とした。

シュートが決まる可能性が高いのはどちらかを瞬時に判断し、八村に信頼のパス。チームの勝利は自身の記録継続よりも重要だった。

40歳レジェンドの献身は米でも反響が広がった。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は、「レブロンは10得点連続記録を犠牲にして勝利に導いた」「なんてことだ」とXで伝えた。

X上の米ファンからも、「この記録が途切れるまでに1297試合を要した。だからこそ、レブロン・ジェームズは史上最高のバスケットボール選手なんだ」「レブロンが最後に試合で10得点を挙げられなかったのは、iPhoneがまだ発売されていなかった頃だ。信じられない」「まさにレブロンらしい終わり方だった。無私無欲。史上最高だ」「レガシーは数字だけで築かれるものではない。こういった瞬間に築かれていく」などの声が寄せられた。



