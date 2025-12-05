Ｊ１柏は５日、柏市内で翌日に迫った最終節のホーム町田戦へ向けて調整した。首位の鹿島とは勝ち点１差。史上５例目の最終節での逆転優勝へ向けて、ＦＷ細谷真大は「タイトルにつながる点を取りたい。しっかりエースの仕事を全うしたい」と言葉に力を込めた。

今季はかねてから希望していた柏のエース番号「９」を継承。今季はＦＷ垣田裕暉が先発する試合が多くなり、出場した３５試合中２３試合が途中出場。シーズン序盤は良さが鳴りを潜めていた時期はあったが、自身の成長とともに徐々に適応していき、得点数はチームトップの１１得点。前節の新潟戦（３〇１）ではキャリア初のハットトリックを記録し、名実ともにチームのエースとなった。

１１月のルヴァン杯決勝では広島に敗北。自身は０―３の後半３６分にゴールを決めたが、空砲に終わった。試合後の表彰式では広島のイレブンがカップを掲げる姿を悔しそうに見つめ、首から外していたメダルを握りしめていた。最後に対戦する町田は、前半戦に０―３で完敗した相手。紆余（うよ）曲折あった１年の締めくくりへ、エースは「勝って一緒に優勝の喜びを分かち合いたい。ここ数年そういう喜びを出来ていないので、しっかり優勝を決めて喜びたい」と意気込んだ。