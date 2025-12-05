中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット（Favorite）」で実施した12月第1週の投票結果が出た。

◇12月第1週「COMEBACK＆TREND」投票1位の主人公はQWER（キューダブリューイーアール）

最近最もホットなアーティストを選ぶ「COMEBACK＆TREND」投票1位は、初めてのワールドツアー「2025QWER 1ST WORLD TOUR ’ROCKATION’」を開催中のQWERが占めた。ファン投票80％とストリーミング データ20％で選定する該当投票でQWERはファン投票6万8392票とストリーミング2．4％で合計65％の支持を受けて1位にランクインした。

2位は、11月15日に「2025 Korea Grand Music Awards with iM Bank’」’でベストリースナーズピックとスタイルアイコン賞を受賞したUNIS（ユニス）が占めた。UNISはファン投票1万40票とストリーミング0％を記録して合計9．2％の支持を得た。

QWERの1位祝電はソウル三成洞（サムソンドン）パルナスメディアタワー宣陵（ソンヌン）方面で、 UNISの2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室（チャムシル）方面で6日から12日まで確認することができる。

3位は、11月29日と30日二日間、初めてのワールドツアー「EPISODE 1：ZERO FRONTIER」を開催したNMIXX（エヌミックス）がファン投票4583票とストリーミング3．3％で合計7．5％の支持を受けて選ばれた。

◇BTSのJUNG KOOK（ジョングク）xジミン（JIMIN）アイドル最高相性1位

今年最高の相性でうわさになった仲良しアイドルを選ぶ投票でBTS（防弾少年団）JUNG KOOKとJIMINが選ばれた。ファン投票100％で選定する該当投票でJUNG KOOKとJIMINはファン投票28万3497票で合計33．1％の支持を受けて1位に選ばれた。

2位は（ZEROBASEONE（ゼロベースワン）のハン・ソンビンとチャン・ハオが選ばれた。

JUNG KOOKとJIMINの1位祝電はソウル三成洞COEXメディアタワー大峙（テチ）方面で、ハン・ソンビンとチャン・ハオの2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室方面で6日から12日まで確認することができる。

3位は、ファン投票20万 96票で合計23．4％の支持を受けたNCT（エヌシーティー）127のトウォンとジェヒョンが占めた。

◇アントン、キャロル職人1位

冬の感性でクリスマスと最もよく似合うキャロル名手を選ぶ投票でRIIZE（ライズ）のアントン（ANTON）が1位に選ばれた。ファン投票100％で選定する該当投票で、アントンはファン投票2万4267票で合計40％の支持を受けて1位に選ばれた。

2位はファン投票1万6218票で合計26．7％の支持を受けたForestella（フォレステラ）のチョ・ミンギュが選ばれた。

アントンの1位祝電はソウル三成洞COEXメディアタワー清潭方面で、チョ・ミンギュの2位祝電はパルナスメディアタワー蚕室方面で6日から12日まで確認することができる。

3位はファン投票6968票で合計11．5％の支持を受けたGUCKKASTEN（グッカステン）のハ・ヒョヌが占めた。