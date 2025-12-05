東京ディズニーリゾートに『ズートピア2』イメージのメニュー登場 チョコドーナツとパッケージがかわいいポップコーン
東京ディズニーランド、東京ディズニーシーでは、ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』の日本公開を記念して、『ズートピア2』をイメージしたメニューを発売する。
発売されるのはチョコドーナツ（450円）、ポップコーンのレギュラーボックス（400円）。ポップコーンはパッケージが『ズートピア2』仕様となっている。
本作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
■チョコドーナツ販売店舗
スウィートハート・カフェ（東京ディズニーランド／ワールドバザール）
ロイヤルストリート・ベランダ（東京ディズニーランド／アドベンチャーランド）
パン・ギャラクティック・ピザ・ポート（東京ディズニーランド／トゥモローランド）
マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー（東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー）
ハドソンリバー・ハーベスト（東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント）
